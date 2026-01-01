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Poster of Fabrika schastya
5.3
Kinoafisha Films Fabrika schastya
5.3

Fabrika schastya

, 2007
Ukraine / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Fabrika schastya
5.3

Cast

Ilya Shakunov
Ilya Shakunov
Olga Fadeeva
Yelena Polyakova
Yelena Polyakova
Vitalii Linetskyi
Olesia Zhurakivska
Olesia Zhurakivska
Director Akhtem Seitablayev
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2007

Film rating

5.3
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies 
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