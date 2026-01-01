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Poster of Zolotye nozhnizy
Kinoafisha Films Zolotye nozhnizy

Zolotye nozhnizy

, 2013
Zolotye nozhnizy
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Zolotye nozhnizy

Cast

Yevgeny Nikitin
Evelina Sakuro
Vladimir Voronkov
Sergey Mukhin
Evgeniya Girzekorn
Galka
Director Mikhail Zhernevskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2013
Budget 3,000,000 RUR
Also known as
Zolotye nozhnizy

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