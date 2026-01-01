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Poster of Podari mne nemnogo tepla
5.8
Kinoafisha Films Podari mne nemnogo tepla
5.8

Podari mne nemnogo tepla

, 2013
Podari mne nemnogo tepla
Russia / Romantic / 18+
Poster of Podari mne nemnogo tepla
5.8

Cast

Ilya Shakunov
Ilya Shakunov
Svetlana Ivanova
Svetlana Ivanova
Vera
Sergey Marin
Sergey Marin
Alina Babak
Alina Babak
Sergey Mukhin
Nikolay
Yuri Shaikhislamov
Konvoir
Andrey Balyakin
Aleksey Boyadzhi
Alina Buzhinskaya
Mikaella Del
Director Ilya Maksimov, Ilya Maksimov
Writer Andrei Layda
Composer Ilya Dukhovnyy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2013
Production Motor! Film Studio
Also known as
Podari mne nemnogo tepla, Give Me Some Warmth, Подари мне немного тепла

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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