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Poster of Zvyozdy svetyat vsem
5.2
Kinoafisha Films Zvyozdy svetyat vsem
5.2

Zvyozdy svetyat vsem

, 2014
Zvyozdy svetyat vsem
Russia / Romantic / 18+
Poster of Zvyozdy svetyat vsem
5.2

Cast

Aleksandr Tsurkan
Aleksandr Tsurkan
Evelina Sakuro
Ruslan Chernetskiy
Ruslan Chernetskiy
Yana Shivkova
Yana Shivkova
Ilya Kapanets
Kostya Kapskiy
Andrey Karako
Andrey Karako
Director Aleksandr Kananovich
Writer Anna Guselnikova
Composer Kliment Shlenyov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2014
Production Mediaprofsoyuz
Also known as
Zvyozdy svetyat vsem, Звезды светят всем

Film rating

5.2
Rate 10 votes
Place in the rating
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