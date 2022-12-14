Menu
Poster of Aquaman and the Lost Kingdom
IMDb Rating: 5.6
Aquaman and the Lost Kingdom

Aquaman and the Lost Kingdom

Aquaman and the Lost Kingdom 18+
Synopsis

Arthur must enlist the help of his half-brother Orm in order to protect Atlantis against Black Manta, who has unleashed a devastating weapon in his obsessive quest to avenge his father's death.

Aquaman and the Lost Kingdom - trailer #2
Aquaman and the Lost Kingdom  trailer #2
Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 January 2024
World premiere 14 December 2022
Release date
4 February 2026 Russia
21 December 2023 Armenia
26 December 2023 Australia M
21 December 2023 Austria
16 March 2023 Azerbaijan 12+
21 December 2023 Brazil
22 December 2023 Bulgaria
22 December 2023 Canada PG
20 December 2023 China
21 December 2023 Croatia
21 December 2023 Czechia
25 December 2023 Denmark 11
21 December 2023 Dominican Republic
20 December 2023 Estonia
25 December 2023 Finland
14 December 2022 France
21 December 2023 Georgia PG-13
15 December 2022 Germany
20 December 2023 Great Britain
21 December 2023 Greece
20 December 2023 Hong Kong
20 December 2023 Iceland Unrated
21 December 2023 Ireland 12A
21 December 2023 Israel
20 December 2023 Italy
12 January 2024 Japan
21 December 2023 Kazakhstan 14+
21 December 2023 Kyrgyzstan 12+
17 March 2023 Latvia (none)
22 December 2023 Lithuania
20 December 2023 Mexico B
21 December 2023 Moldova AP 12
21 December 2023 Montenegro
15 December 2022 Netherlands
26 December 2023 New Zealand M
25 December 2023 Norway
21 December 2023 Poland
21 December 2023 Portugal
21 December 2023 Puerto Rico PG-13
22 December 2023 Romania o.A.
21 December 2023 Serbia
20 December 2023 Singapore
21 December 2023 Slovakia 12
20 December 2023 South Korea
17 March 2023 Spain
20 December 2023 Sweden 11
20 December 2023 Switzerland
20 December 2023 Taiwan
22 December 2023 Tajikistan
20 December 2023 Thailand
22 December 2023 Turkey 10+
28 December 2023 UAE TBC
16 December 2022 USA
21 December 2023 Ukraine
21 December 2023 Uzbekistan
22 December 2023 Viet Nam
Budget $205,000,000
Worldwide Gross $440,181,226
Production Warner Bros., DC Entertainment, DC Films
Also known as
Aquaman and the Lost Kingdom, Aquaman y el reino perdido, Aquaman et le Royaume perdu, Aquaman: Lost Kingdom, Аквамен и изгубеното кралство, Аквамен и потерянное царство, Akvamen va yo'qotilgan qirollik, Akvamen və İtmiş Krallıq, Akvamenas 2: Prarasta karalystė, Akvamens un zudusī karaļvalsts, Aquaman 2: Ha'Mamlakha Ha'Avouda, Aquaman 2: O Reino Perdido, Aquaman a stratené kráľovstvo, Aquaman a ztracené království, Aquaman e il regno perduto, Aquaman e o Reino Perdido, Aquaman és az elveszett királyság, Aquaman i zaginione królestwo, Aquaman in izgubljeno kraljestvo, Aquaman ja Kadunud Kuningriik, Aquaman și Regatul pierdut, Aquaman và Vương Quốc Thất Lạc, Aquaman ve Kayıp Krallık, Aquaman: Το χαμένο βασίλειο, Necrus, Аквамен и Изгубљено Краљевство, Аквамен і загублене королівство, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, アクアマン／失われた王国, 水行俠 失落王國, 水行俠2, 水行俠與失落王國, 海王2：失落的王国
Director
James Wan
Cast
Jason Momoa
Amber Heard
Patrick Wilson
Temuera Morrison
Yahya Abdul-Mateen II
7.3

7.3
105 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1366
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

♫♪Sƹřǥƹ♫♪ 7486 СМЗХ чертог Медведя 22 December 2023, 18:33
Фильм супер, спецэффекты, сюжет стандартный, как во всех американских и советских фильмах, советую всем- скоротать вечерок , то что надо, не… Read more…
User 31 May 2022, 11:08
Надеюсь Эмбер уберут из фильма
Quotes
Arthur Curry Four years ago I was basically unemployed, a wanderer with no home. But now I'm a husband, and a father. And I wouldn't have it any other way.
Arthur Curry Oh, yeah, I finally got a job. I'm the King of Atlantis!
Film Trailers All trailers
Aquaman and the Lost Kingdom - trailer #2
Aquaman and the Lost Kingdom Trailer #2
Aquaman and the Lost Kingdom - trailer
Aquaman and the Lost Kingdom Trailer
Stills
