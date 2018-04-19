Menu
Russian
Poster of I Feel Pretty
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 5.7
I Feel Pretty

I Feel Pretty

I Feel Pretty 18+
I Feel Pretty - trailer in russian
I Feel Pretty  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2018
Online premiere 4 May 2018
World premiere 19 April 2018
Release date
7 June 2018 Russia Вольга 16+
7 June 2018 Armenia
19 April 2018 Australia
7 June 2018 Azerbaijan
7 June 2018 Belarus
28 June 2018 Brazil
26 July 2018 Denmark
7 June 2018 Estonia
7 June 2018 Georgia
10 May 2018 Germany
27 August 2018 Great Britain
7 June 2018 Greece
19 April 2018 Israel
22 August 2018 Italy
7 June 2018 Kazakhstan
7 June 2018 Kyrgyzstan
7 June 2018 Latvia
7 June 2018 Lithuania
7 June 2018 Moldova
3 May 2018 Netherlands
31 May 2018 Portugal
28 June 2018 Slovakia
6 June 2018 South Korea 15
15 June 2018 Spain
25 May 2018 Sweden
25 May 2018 Taiwan
7 June 2018 Tajikistan
24 August 2018 Turkey
7 June 2018 Turkmenistan
20 April 2018 USA
30 August 2018 Ukraine
7 June 2018 Uzbekistan
31 August 2018 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $32,000,000
Worldwide Gross $94,539,879
Production Huayi Brothers Pictures, Voltage Pictures, Wonderland Sound and Vision
Also known as
I Feel Pretty, Sexy por accidente, Moi, belle et jolie, ¡Qué guapa soy!, Acayip Güzelim, As grazi, Baš sam lepa, Chị Thấy Chị Đẹp, Come ti divento bella!, Hai, cã sunt belea!, Hurliqo, Jestem taka piękna!, Küll ma olen ilus, Margisha ptzatza, Pilnīga skaistule, Pocutim se lepo, Sexy por Acidente, Som sexi, Som sexy, Sou Sexy, Eu Sei!, Túl szexi lány, Κορίτσι για φίλημα, Диагноза: Секси!, Красотка на всю голову, Красуня на всю голову, アイ・フィール・プリティ！　人生最高のハプニング, 姐就是美, 超大号美人
Director
Abby Kohn
Marc Silverstein
Cast
Amy Beth Schumer
Michelle Williams
Tom Hopper
Lauren Hutton
Cast and Crew
Film rating

6.6
74 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2461
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

nezhnaya9 9 June 2018, 20:33
Всегда интересовалась глубокими фильмами со смыслом, захватывающим сюжетом, и обходила стороной скучные американские комедии с их пошлятиной и… Read more…
Даша Снежок - Н. Новгород 7 June 2018, 23:31
Приятный, забавный фильм на один раз. Особенно понравится блондинкам - пышечкам.
:)
Уверенность в себе - наше все, девчонки. И - искренность! … Read more…
Quotes
Renee Bennett [Standing naked in the doorway] Just thought I'd give you a sneak peek.
Ethan I'm not sure you know what sneak peek means. You're completely naked.
Film Trailers All trailers
I Feel Pretty - trailer in russian
I Feel Pretty Trailer in russian
Listen to the
soundtrack I Feel Pretty
Stills
