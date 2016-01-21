Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of How to Be Single
6.6
How to Be Single - Dubbed trailer
Kinoafisha Films How to Be Single
6.6

How to Be Single

, 2016
How to Be Single
USA / Romantic, Comedy / 18+
Trailers
Poster of How to Be Single
6.6
How to Be Single - Dubbed trailer
How to Be Single  Dubbed trailer

Synopsis

A group of young adults navigate love and relationships in New York City.

Cast

Dakota Johnson
Dakota Johnson
Alice
Alison Brie
Alison Brie
Lucy
Leslie Mann
Leslie Mann
Meg
Rebel Wilson
Rebel Wilson
Robin
Damon Wayans Jr.
Damon Wayans Jr.
David
Nicholas Braun
Nicholas Braun
Josh
Anders Holm
Anders Holm
Tom
Jake Lacy
Jake Lacy
Ken
Jason Mantzoukas
Jason Mantzoukas
George
Colin Jost
Paul
Director Christian Ditter
Writer Abby Kohn, Marc Silverstein, Dana Fox, Liz Tuccillo
Composer Fil Eisler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2016
Online premiere 19 February 2016
World premiere 21 January 2016
Release date
11 February 2016 Russia КАРО Премьер 16+
11 February 2016 Argentina
21 January 2016 Australia
8 April 2016 Austria
11 February 2016 Azerbaijan
11 February 2016 Belarus
10 February 2016 Belgium
3 March 2016 Brazil
12 February 2016 Bulgaria
12 February 2016 Canada
11 February 2016 Chile
21 April 2016 Czechia
11 February 2016 Denmark
12 February 2016 Estonia
2 March 2016 France
7 April 2016 Germany
12 February 2016 Great Britain
11 February 2016 Greece
18 February 2016 Hong Kong
11 February 2016 Hungary
12 February 2016 India
11 February 2016 Israel
11 February 2016 Italy
11 February 2016 Kazakhstan
12 February 2016 Lithuania
11 February 2016 Netherlands
12 February 2016 Poland
11 February 2016 Portugal
12 February 2016 Romania
11 February 2016 Singapore
11 February 2016 Slovakia
12 February 2016 Spain
12 February 2016 Sweden
8 February 2016 Taiwan
12 February 2016 USA
11 February 2016 Ukraine
MPAA R
Budget $38,000,000
Worldwide Gross $112,543,513
Production New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Flower Films (II)
Also known as
How to Be Single, Cómo ser soltera, Como Ser Solteira, Ako byť single, Bekar Yaşam Kılavuzu, Célibataire - Mode d'emploi, Célibataire, mode d'emploi, Cum să fii singur şi fericit, Gidas vienišiams, Ha'madrikh le'singles, Hogyan legyünk szinglik, How Rule to be Apply, How to Be Single - Welcome to the Party, Jak přežít single, Jak to robią single, Kā būt vienai un laimīgai, Kako biti solo, Kuidas olla vallaline, Mejor... solteras, Razgibano zivljenje samskih, Single i New York, Single ma non troppo, Tuyên Ngôn Dôc Thân, Οδηγός για singles, В активном поиске, В активному пошуку, Како да се биде соло, Наръчник за необвързани, ワタシが私を見つけるまで, 单身指南, 單身啪啪啪, Como Ser Soltera

Film rating

6.6
Rate 22 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2653 In the Romantic genre  317 In the Comedy genre  692 In films of USA  1610 In films of 2016  119
Updated 12 November 2020

Film Trailers

All trailers
How to Be Single - Dubbed trailer
How to Be Single Dubbed trailer
How to Be Single - Trailer
How to Be Single Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack How to Be Single

Quotes

[I've been thinking that the time we have to be single, is really the time we have to get good at being alone]
[But, how good at being alone do we really want to be?]
[Isn't there a danger that you'll get so good at being single, so set in your ways, that you'll miss out on the chance to be with somebody great?]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for How to Be Single

Bridesmaids
Bridesmaids Comedy
2011, USA
6.0
Bar MoskvaChiki
Bar MoskvaChiki Comedy
2024, Russia
5.0
Sleeping with Other People
Sleeping with Other People Comedy, Romantic
2015, USA
6.0
The Hustle
The Hustle Comedy
2019, USA
6.0
Isn't It Romantic
Isn't It Romantic Comedy, Romantic
2019, USA
5.0
A Few Best Men
A Few Best Men Comedy
2012, Great Britain / Australia
6.0
The Other Woman
The Other Woman Comedy
2014, USA
6.0
Bachelorette
Bachelorette Comedy
2012, USA
5.0
I Feel Pretty
I Feel Pretty Comedy
2018, USA
6.0
A Bad Moms Christmas
A Bad Moms Christmas Comedy
2017, USA
5.0
Bad Moms
Bad Moms Comedy
2016, USA
6.0
Pitch Perfect 2
Pitch Perfect 2 Musical, Comedy
2015, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more