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Poster of The Overcoat
7.6
Kinoafisha Films The Overcoat
7.6

The Overcoat

, 1959
Shinel
USSR / Drama / 18+
Poster of The Overcoat
7.6

Cast

Rolan Bykov
Rolan Bykov
Akaki Akakiyevich Bashmachkin
Yuriy Tolubeev
Yuriy Tolubeev
Petrovich
Yelena Ponsova
Avdutya Semyonova khozyayka
Nina Urgant
Nina Urgant
Georgy Teykh
Georgy Teykh
vtoroy grabitel
Aleksandra Yozhkina
zhena Petrovicha
Georgiy Kolosov
Chastnyy pristav
Nikolay Kuzmin
Grabitel
Mikhail Ladygin
Rostovhchik
Rem Lebedev
Pomoshchnik stolonachalnika
Pyotr Lobanov
Kvartalnyy nadziratel
Director Aleksey Batalov
Writer Nikolay Gogol, Leonid Solovyov
Composer Nikolai Sidelnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1959
World premiere 2 February 1959
Release date
2 February 1959 Russia 6+
30 May 1959 Kazakhstan
30 May 1959 Ukraine
MPAA G
Production Lenfilm Studio
Also known as
Shinel, A köpeny, Der Mantel, Kappan, Mantaua, Szynel, The Overcoat, To palto, Viitta, Шинель, 外套

Film rating

7.6
Rate 22 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  800 In the Drama genre  372 In films of USSR  91 In films of 1959  8
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