Cast
Yelena Ponsova
Avdutya Semyonova khozyayka
Aleksandra Yozhkina
zhena Petrovicha
Georgiy Kolosov
Chastnyy pristav
Mikhail Ladygin
Rostovhchik
Rem Lebedev
Pomoshchnik stolonachalnika
Pyotr Lobanov
Kvartalnyy nadziratel
Cast and Crew
Writer
Nikolay Gogol, Leonid Solovyov
Composer
Nikolai Sidelnikov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
1959
World premiere
2 February 1959
Release date
|2 February 1959
|Russia
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|6+
|30 May 1959
|Kazakhstan
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|30 May 1959
|Ukraine
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MPAA
G
Production
Lenfilm Studio
Also known as
Shinel, A köpeny, Der Mantel, Kappan, Mantaua, Szynel, The Overcoat, To palto, Viitta, Шинель, 外套