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Poster of White Bim Black Ear
8.3
Kinoafisha Films White Bim Black Ear
8.3

White Bim Black Ear

, 1977
Belyy Bim Chernoe ukho
USSR / Drama / 18+
Poster of White Bim Black Ear
8.3

Cast

Vyacheslav Tikhonov
Vyacheslav Tikhonov
Ivan Ivanovich
Valentina Vladimirova
Valentina Vladimirova
Slander Woman
Mikhail Dadyko
Seryy
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
Pal Titych
Irina Shevchuk
Irina Shevchuk
Dasha
Mikhail Zimin
Semyon Petrovich
Gennadiy Kochkozharov
Alyosha's Father
Rimma Manukovskaya
Tolik's Mother
Mariya Skvortsova
Stepanovna
Anatoliy Barantsev
Nikolay Yegorovich
Director Stanislav Rostotsky
Writer Stanislav Rostotsky, Gavriil Troyepolsky
Composer Andrei Petrov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 3 hours 3 minutes
Production year 1977
World premiere 15 September 1977
Release date
16 February 1979 Germany
15 September 1977 USSR
MPAA PG
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Belyy Bim Chernoe ukho, White Bim Black Ear, Белый Бим Черное ухо, Albul Bim - ureche neagră, Baltasis Bimas Juodoji ausis, Biały Bim, Czarne Ucho, Biely Bim, Čierne ucho, Bílý Bim, Černé ucho, Bim - mustakorva, Bim - Svartöra, Bim bianco dall'orecchio nero, Bim chien blanc à l'oreille noire, Bim, mi mejor amigo, Fekete fülű fehér Bim, Mi zitas anthropini agapi, Vänta på mig, Bim! (1981), Weißer Bim Schwarzohr, Weißer Bim, schwarzes Ohr, Белият Бим - Черното ухо, Білий Бім Чорне вухо, 白比姆黑耳朵, 黒い耳の白い犬, Belyy Bim, Chyornoe ukho, Belyy Bim

Film rating

8.3
Rate 10 votes
8 IMDb
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