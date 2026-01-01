Cast
Jitka Zelenohorská
Blanche
Vsevolod Kuznetsov
general Zagoryanskiy
Aleksandr Zakharov
Croupier
Aleksandr Andreyev
Episodic role
Cast and Crew
Writer
Fyodor Dostoevsky, Mikhail Olshevsky
Composer
Oleg Karavaychuk
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
1973
World premiere
17 November 1972
Release date
|5 February 1973
|Russia
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|12+
|17 November 1972
|Czechoslovakia
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Production
Filmové studio Barrandov, Lenfilm Studio
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