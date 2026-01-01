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Poster of Igrok
6.5
Kinoafisha Films Igrok
6.5

Igrok

, 1973
Igrok
USSR / Drama / 18+
Poster of Igrok
6.5

Cast

Nikolai Burlyayev
Nikolai Burlyayev
Aleksey Ivanovich
Lyubov Dobrzhanskaya
Lyubov Dobrzhanskaya
babushka Antonida Vasilyevna
Jitka Zelenohorská
Blanche
Tatiana Ivanova
Praskovya
Tatiana Ivanova
Praskovya
Vsevolod Kuznetsov
general Zagoryanskiy
Vasily Livanov
Vasily Livanov
De Grieux
Aleksandr Kaydanovskiy
Aleksandr Kaydanovskiy
Astley
Aleksandr Zakharov
Croupier
Aleksandr Andreyev
Episodic role
Ye. Bakerkina
Director Aleksey Batalov
Writer Fyodor Dostoevsky, Mikhail Olshevsky
Composer Oleg Karavaychuk
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1973
World premiere 17 November 1972
Release date
5 February 1973 Russia 12+
17 November 1972 Czechoslovakia
Production Filmové studio Barrandov, Lenfilm Studio
Also known as
Igrok, Игрок, A játékos, Gracz, Hráč, Pelurit, The Gambler, Ο παίκτης, Играчът на рулетка

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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