Synopsis

The Mandalorian and Grogu are embarking on a new adventure — to movie theaters. Premise TBA.
Country USA
Runtime 0 minute
Production year 2026
World premiere 20 May 2026
Release date
20 May 2026 France
20 May 2026 Germany
20 May 2026 Italy
21 May 2026 Singapore
22 May 2026 Spain
21 May 2026 Thailand
22 May 2026 USA
21 May 2026 Ukraine
Production Golem Creations, Ian Bryce Productions, Lucasfilm
Also known as
Star Wars: The Mandalorian and Grogu, The Mandalorian and Grogu, The Mandalorian & Grogu, Mandalorian a Grogu, Star Wars: O Mandaloriano e Grogu, Мандалорец и Грогу
Director
Jon Favreau
Jon Favreau
Cast and Crew

