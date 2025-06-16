Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 28 Years Later
Poster of 28 Years Later
Poster of 28 Years Later
Poster of 28 Years Later
Poster of 28 Years Later
Poster of 28 Years Later
Poster of 28 Years Later
Poster of 28 Years Later
Poster of 28 Years Later
Poster of 28 Years Later
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.6
Rate
10 posters
Going 210
Not going 11
Kinoafisha Films 28 Years Later

28 Years Later

28 Years Later 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 210
Not going 11

Synopsis

The third installment in the 28 Days Later franchise.
28 Years Later - trailer 2
28 Years Later  trailer 2
Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2025
Online premiere 28 July 2025
World premiere 16 June 2025
Release date
28 June 2025 Russia
27 June 2025 Algeria
20 June 2025 Andorra
19 June 2025 Argentina
19 June 2025 Australia
19 June 2025 Azerbaijan
4 July 2025 Bangladesh
18 June 2025 Belgium
16 June 2025 Brazil
18 June 2025 Brunei Darussalam
20 June 2025 Bulgaria
19 June 2025 Cambodia
20 June 2025 Canada
19 June 2025 Chile 18
19 June 2025 Colombia
19 June 2025 Croatia
19 June 2025 Czechia
19 June 2025 Denmark
19 June 2025 Dominican Republic
27 June 2025 Estonia
27 June 2025 Finland
18 June 2025 France
19 June 2025 Georgia R
19 June 2025 Germany
20 June 2025 Great Britain
18 June 2025 Greece
19 June 2025 Guatemala
19 June 2025 Hong Kong
19 June 2025 Hungary
19 June 2025 Iceland
20 June 2025 India
18 June 2025 Indonesia
19 June 2025 Ireland
19 June 2025 Israel
19 June 2025 Italy
20 June 2025 Japan
19 June 2025 Kazakhstan 18+
19 June 2025 Kyrgyzstan 16+
19 June 2025 Laos
27 June 2025 Latvia N16
27 June 2025 Lithuania
19 June 2025 Macao D
19 June 2025 Malaysia
19 June 2025 Mexico C
17 July 2025 Moldova N 16
19 June 2025 Montenegro o.A.
2 July 2025 Morocco
20 June 2025 Myanmar
20 June 2025 Nepal
19 June 2025 Netherlands 16
19 June 2025 New Zealand R16
20 June 2025 Norway
20 June 2025 Pakistan
19 June 2025 Peru
18 June 2025 Philippines
20 June 2025 Poland
19 June 2025 Portugal
19 June 2025 Puerto Rico
19 June 2025 Qatar
20 June 2025 Romania
19 June 2025 Serbia o.A.
19 June 2025 Singapore
19 June 2025 Slovakia 15
20 June 2025 South Africa 16
20 June 2025 South Korea
20 June 2025 Spain
18 June 2025 Sweden
18 June 2025 Taiwan
19 June 2025 Thailand
18 June 2025 Timor-Leste
20 June 2025 Turkey
19 June 2025 UAE 18TC
20 June 2025 USA
19 June 2025 Ukraine
19 June 2025 Uruguay
19 June 2025 Uzbekistan
20 June 2025 Viet Nam
19 June 2025 Virgin Islands (U.S.) R
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $151,329,249
Production Sony, Columbia Pictures, TSG Entertainment
Also known as
28 Years Later, 28 ans plus tard, Exterminio: La evolución, 28 лет спустя, 28 aastat hiljem, 28 anni dopo, 28 Anos Depois, 28 años después, 28 évvel később, 28 gadus vēlāk, 28 godina kasnije, 28 il sonra, 28 lat później, 28 let poté, 28 metai po, 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế, 28 Shana 'Akha'rei, 28 vuotta myöhemmin, 28 yildan so'ng, 28 Yıl Sonra, 28 χρόνια μετά, 28 година касније, 28 жылдан кейін, 28 років по тому, 28年後, 28年後..., 28年毀滅倒數, După 28 de ani, Extermínio: A Evolução
Director
Danny Boyle
Danny Boyle
Cast
Jodie Comer
Jodie Comer
Aaron Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Alfie Williams
Alfie Williams
Jack O'Connell
Jack O'Connell
Cast and Crew
Film in Collections
All Parts of '28 Days Later' All Parts of '28 Days Later'
Films about the End of the World and Survival in a Post-Apocalyptic World Films about the End of the World and Survival in a Post-Apocalyptic World
Best Film Sequels Best Film Sequels
Films about Infection, Contagion and Epidemics Films about Infection, Contagion and Epidemics
Zombie Films Zombie Films

Film rating

6.6
Rate 66 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2568
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

User 5 July 2025, 15:46
Поверьте мне на слово,как человеку,который обожает фильмы про зомби,который смотрел 28 дней спустя,28 недель спустя и ждал этот фильм 28 лет и… Read more…
User 6 July 2025, 08:00
Начало было действительно неплохим, но с момента когда мальчонок пошел один, с больной мамой, хрен знает куда, начался лютый треш. Действительно… Read more…
Quotes
Jamie [to Spike] The more you kill, the easier it gets. Don't feel bad about it. The infection takes away their minds -- it's got no mind, it's got no soul.
Film Trailers All trailers
28 Years Later - trailer 2
28 Years Later Trailer 2
28 Years Later - trailer in russian
28 Years Later Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more