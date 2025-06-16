Country
Great Britain / USA
Runtime
2 hours 6 minutes
Production year
2025
Online premiere
28 July 2025
World premiere
16 June 2025
Release date
|28 June 2025
|Russia
|
|
|27 June 2025
|Algeria
|
|
|20 June 2025
|Andorra
|
|
|19 June 2025
|Argentina
|
|
|19 June 2025
|Australia
|
|
|19 June 2025
|Azerbaijan
|
|
|4 July 2025
|Bangladesh
|
|
|18 June 2025
|Belgium
|
|
|16 June 2025
|Brazil
|
|
|18 June 2025
|Brunei Darussalam
|
|
|20 June 2025
|Bulgaria
|
|
|19 June 2025
|Cambodia
|
|
|20 June 2025
|Canada
|
|
|19 June 2025
|Chile
|
|18
|19 June 2025
|Colombia
|
|
|19 June 2025
|Croatia
|
|
|19 June 2025
|Czechia
|
|
|19 June 2025
|Denmark
|
|
|19 June 2025
|Dominican Republic
|
|
|27 June 2025
|Estonia
|
|
|27 June 2025
|Finland
|
|
|18 June 2025
|France
|
|
|19 June 2025
|Georgia
|
|R
|19 June 2025
|Germany
|
|
|20 June 2025
|Great Britain
|
|
|18 June 2025
|Greece
|
|
|19 June 2025
|Guatemala
|
|
|19 June 2025
|Hong Kong
|
|
|19 June 2025
|Hungary
|
|
|19 June 2025
|Iceland
|
|
|20 June 2025
|India
|
|
|18 June 2025
|Indonesia
|
|
|19 June 2025
|Ireland
|
|
|19 June 2025
|Israel
|
|
|19 June 2025
|Italy
|
|
|20 June 2025
|Japan
|
|
|19 June 2025
|Kazakhstan
|
|18+
|19 June 2025
|Kyrgyzstan
|
|16+
|19 June 2025
|Laos
|
|
|27 June 2025
|Latvia
|
|N16
|27 June 2025
|Lithuania
|
|
|19 June 2025
|Macao
|
|D
|19 June 2025
|Malaysia
|
|
|19 June 2025
|Mexico
|
|C
|17 July 2025
|Moldova
|
|N 16
|19 June 2025
|Montenegro
|
|o.A.
|2 July 2025
|Morocco
|
|
|20 June 2025
|Myanmar
|
|
|20 June 2025
|Nepal
|
|
|19 June 2025
|Netherlands
|
|16
|19 June 2025
|New Zealand
|
|R16
|20 June 2025
|Norway
|
|
|20 June 2025
|Pakistan
|
|
|19 June 2025
|Peru
|
|
|18 June 2025
|Philippines
|
|
|20 June 2025
|Poland
|
|
|19 June 2025
|Portugal
|
|
|19 June 2025
|Puerto Rico
|
|
|19 June 2025
|Qatar
|
|
|20 June 2025
|Romania
|
|
|19 June 2025
|Serbia
|
|o.A.
|19 June 2025
|Singapore
|
|
|19 June 2025
|Slovakia
|
|15
|20 June 2025
|South Africa
|
|16
|20 June 2025
|South Korea
|
|
|20 June 2025
|Spain
|
|
|18 June 2025
|Sweden
|
|
|18 June 2025
|Taiwan
|
|
|19 June 2025
|Thailand
|
|
|18 June 2025
|Timor-Leste
|
|
|20 June 2025
|Turkey
|
|
|19 June 2025
|UAE
|
|18TC
|20 June 2025
|USA
|
|
|19 June 2025
|Ukraine
|
|
|19 June 2025
|Uruguay
|
|
|19 June 2025
|Uzbekistan
|
|
|20 June 2025
|Viet Nam
|
|
|19 June 2025
|Virgin Islands (U.S.)
|
|R
Budget
$60,000,000
Worldwide Gross
$151,329,249
Production
Sony, Columbia Pictures, TSG Entertainment
Also known as
28 Years Later, 28 ans plus tard, Exterminio: La evolución, 28 лет спустя, 28 aastat hiljem, 28 anni dopo, 28 Anos Depois, 28 años después, 28 évvel később, 28 gadus vēlāk, 28 godina kasnije, 28 il sonra, 28 lat później, 28 let poté, 28 metai po, 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế, 28 Shana 'Akha'rei, 28 vuotta myöhemmin, 28 yildan so'ng, 28 Yıl Sonra, 28 χρόνια μετά, 28 година касније, 28 жылдан кейін, 28 років по тому, 28年後, 28年後..., 28年毀滅倒數, După 28 de ani, Extermínio: A Evolução