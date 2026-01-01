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Poster of Staryy znakomyy
6.0
Kinoafisha Films Staryy znakomyy
6.0

Staryy znakomyy

, 1969
Staryy znakomyy
USSR / Comedy / 18+
Poster of Staryy znakomyy
6.0

Cast

Nikolay Rybnikov
Nikolay Rybnikov
Sergey Anokhin
Igor Ilyinsky
Igor Ilyinsky
Serafim Ogurtsov
Sergey Filippov
Sergey Filippov
Yakov Nikodilov
Nina Agapova
Alla Larionova
Alla Larionova
Vladimir Etush
Vladimir Etush
Eduard Sametskiy
Maria Mironova
Maria Mironova
Vera Dyadina
Tamara Nosova
Tamara Nosova
Lyalya Ogurtsova
Natalya Seleznyova
Natalya Seleznyova
Natasha Koltsova
Feliks Yavorsky
Vladimir Nikolayev
Vladimir Ferapontov
Fizik-borodach - kandidat nauk
Anatoli Vedenkin
Molodoy fizik
Director Arkadi Koltsaty, Igor Ilyinsky
Writer Boris Laskin, Vladimir Polyakov
Composer Nikita Bogoslovskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1969
World premiere 29 December 1969
Release date
29 December 1969 Russia 12+
Production Mosfilm
Also known as
Staryy znakomyy, An Old Acquaintance, Старый знакомый

Film rating

6.0
Rate 15 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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