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Poster of St. Jorgen's Day
7.5
Kinoafisha Films St. Jorgen's Day
7.5

St. Jorgen's Day

, 1930
Prazdnik svyatogo Yorgena
USSR / Comedy / 18+
Poster of St. Jorgen's Day
7.5

Cast

Igor Ilyinsky
Igor Ilyinsky
Frants Shults
Anatoli Ktorov
Mikael Korkis
Mariya Strelkova
Oleandra, vicar's daughter
Mikhail Klimov
Vicar
Vladimir Uralsky
Guide
Ivan Arkadin
Church treasurer
Anatoliy Goryunov
Monk
Feofan Shipulinsky
Leonid Obolensky
Georgui Agnivtsev
Policeman
Aleksandr Aleksandrovich Geirot
Guten
Nikolai Gladkov
Policeman
Director Yakov Protazanov
Writer Vladimir Shvejtser, Yakov Protazanov
Composer Sergei Boguslavsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1930
World premiere 25 August 1930
Release date
25 August 1930 Russia 6+
Production Mezhrabpomfilm
Also known as
Prazdnik svyatogo Yorgena, Das Fest des heiligen Jürgen, Holiday of St. Jorgen, St. Jorgen's Day, A Festa de São Jorge, Jörgensfesten, O Agios Georgios, Odpust na świętego Jorgena, Prazdnik svjatogo Jorgena, Pyhän Yrjön juhlat, S:t Jörgensfesten, Szent Jörgen ünnepe, Праздник святого Иоргена, Праздник святого Йоргена, Prazdnik sviatogo Iorgena

Film rating

7.5
Rate 15 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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