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Poster of In the Old Rhythms
6.2
Kinoafisha Films In the Old Rhythms
6.2

In the Old Rhythms

, 1982
V starykh ritmakh
USSR / Comedy, Musical, Crime / 18+
Poster of In the Old Rhythms
6.2

Cast

Semyon Morozov
Nikita Fedotov
Anastasiya Glez
Nikolay Trofimov
Nikolay Trofimov
Shtykov
Zoltán Loker
Sergey Filippov
Sergey Filippov
Mikhail Shchetinin
Aleksey Kozhevnikov
Aleksandr Zakharov
Aleksandr Zakharov
Mikhail Aptekman
Tatyana Piletskaya
Tatyana Piletskaya
Director Mikhail Yershov
Writer Dmitri Ivanov, Vladimir Trifonov
Composer Oleg Khromushin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1982
World premiere 22 November 1982
Release date
22 November 1982 Russia 12+
12 December 1982 USA
22 November 1982 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
V starykh ritmakh, В старых ритмах, Der falsche Maestro

Film rating

6.2
Rate 13 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 6 May 2025
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