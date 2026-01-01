Cast
Nikolay Prokopovich
Vasiliy Vasilyevich Mymrikov
Edita Piekha
Edita Pyekha
Larisa Barabanova
Katya - parikmakher
Emmanuil Geller
Tseremonimeister
Cast and Crew
Director
Villen Azarov
Writer
Yakov Kostyukovskiy, Moris Slobodskoy
Composer
Yan Frenkel
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
1973
World premiere
24 May 1973
Production
Mosfilm, Trete Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Neispravimyy lgun, Incorrigible Liar, Неисправимый лгун, Неисправимый лгун. Правдивая сказка с хорошим концом, Der unverbesserliche Lügner, Nepataisomas melagis, Невиправний брехун