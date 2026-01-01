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Poster of Incorrigible Liar
6.9
Kinoafisha Films Incorrigible Liar
6.9

Incorrigible Liar

, 1973
Neispravimyy lgun
USSR / Comedy / 18+
Poster of Incorrigible Liar
6.9

Cast

Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Aleksey Ivanovich Tyutyurin
Inna Makarova
Inna Makarova
Zinaida Nikolaevna Tyutyurina
Nikolay Prokopovich
Vasiliy Vasilyevich Mymrikov
Edita Piekha
Edita Pyekha
Vladimir Etush
Vladimir Etush
Burukhtan Vtoroy Vtoroy
Larisa Barabanova
Katya - parikmakher
Boris Sichkin
Boris Sichkin
Perevodchik
Emmanuil Geller
Tseremonimeister
Nikolay Parfyonov
Nikolay Parfyonov
Prokhozhiy
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
Sergey Stepanovich
Director Villen Azarov
Writer Yakov Kostyukovskiy, Moris Slobodskoy
Composer Yan Frenkel
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1973
World premiere 24 May 1973
Release date
27 May 1974 USSR
Production Mosfilm, Trete Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Neispravimyy lgun, Incorrigible Liar, Неисправимый лгун, Неисправимый лгун. Правдивая сказка с хорошим концом, Der unverbesserliche Lügner, Nepataisomas melagis, Невиправний брехун

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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