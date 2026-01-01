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Poster of Once in the Summer
6.5
Kinoafisha Films Once in the Summer
6.5

Once in the Summer

, 1936
Odnazhdy letom
USSR / Comedy / 18+
Poster of Once in the Summer
6.5

Cast

Igor Ilyinsky
Igor Ilyinsky
professor Sen-Verbuda
Leonid Kmit
Zhora
Ivan Koval-Samborsky
Agent ugolovno rozyska
Yelena Savitskaya
Yevgeni Gurov
A. Savitskaya
Fenichka
B. Movchan
Kotya
Ivan Tverdokhlib
Kooperator
Director Igor Ilyinsky, Khanan Shmain
Writer Ilya Ilf, Yevgeni Petrov
Composer Vyacheslav Volkov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1936
World premiere 28 April 1936
Release date
28 April 1936 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Odnazhdy letom, Однажды летом, Once in the Summer, Якось влітку

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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