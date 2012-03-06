Film Reviews
No reviewsWrite review
|10 December 1979
|Russia
|12+
|20 December 1979
|Argentina
|14 August 1975
|Australia
|13 August 1975
|Brazil
|4 December 2009
|Canada
|1 April 2000
|Czechia
|16 April 1976
|Denmark
|10 July 2020
|Estonia
|MS12
|27 August 1982
|Finland
|3 December 1975
|France
|13 August 1976
|Germany
|25 May 1975
|Great Britain
|11 July 1975
|Greece
|11 August 1977
|Hong Kong
|11 August 1977
|Hungary
|6 December 1979
|India
|27 June 1975
|Ireland
|7 May 1976
|Italy
|16 August 1979
|Japan
|14 March 1975
|Kazakhstan
|14 April 2025
|Lithuania
|N13
|22 January 1976
|Netherlands
|30 October 1975
|Norway
|15
|7 June 2025
|Poland
|27 October 1978
|Portugal
|29 September 1975
|South Africa
|18 January 2011
|South Korea
|12
|23 May 1977
|Spain
|15 April 1977
|Sweden
|11 December 1979
|Thailand
|15 June 2001
|USA
|PG
|10 December 1979
|USSR
|14 March 1975
|Ukraine
|22 February 1980
|Uruguay