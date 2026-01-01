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Poster of Monty Python Live at the Hollywood Bowl
7.2
Kinoafisha Films Monty Python Live at the Hollywood Bowl
7.2

Monty Python Live at the Hollywood Bowl

, 1982
Monty Python Live at the Hollywood Bowl
USA / Comedy / 18+
Poster of Monty Python Live at the Hollywood Bowl
7.2

Cast

Graham Chapman
Pope's Servant
Carol Cleveland
Rita
Terry Jones
Terry Jones
Anti-racism singer
Michael Palin
Michael Palin
Third Bruce
Eric Idle
Eric Idle
First Bruce
Terry Gilliam
Terry Gilliam
Constable Parrot
John Cleese
John Cleese
Pope Julius II
Neil Innes
Idiot
Neil Innes
Idiot
Neil Innes
Idiot
Monty Python
Themselves
David A. Hernandez
Self
Director Terry Gilliam, Terry Hughes, Ian MacNaughton
Writer Terry Gilliam, Terry Jones, Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1982
World premiere 25 June 1982
Release date
5 November 1982 Australia
23 November 1983 France
8 March 1985 Germany
20 May 1983 Great Britain 15
15 October 1982 Greece
28 October 1982 Netherlands 6
25 June 1982 USA
MPAA R
Worldwide Gross $327,958
Production Columbia Pictures, HandMade Films
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Film rating

7.2
Rate 12 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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