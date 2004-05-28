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Poster of Monty Python’s Life of Brian
8.0
Kinoafisha Films Monty Python’s Life of Brian
8.0

Monty Python’s Life of Brian

, 1979
Life of Brian
Great Britain / Comedy / 18+
Poster of Monty Python’s Life of Brian
8.0

Cast

John Cleese
John Cleese
Jewish Official
Terry Gilliam
Terry Gilliam
Jailer
Graham Chapman
Biggus Dickus
Michael Palin
Michael Palin
Francis
Michael Palin
Michael Palin
Francis
Michael Palin
Michael Palin
Francis
Eric Idle
Eric Idle
Harry the Haggler
Eric Idle
Eric Idle
Harry the Haggler
Eric Idle
Eric Idle
Harry the Haggler
Terry Jones
Terry Jones
Simon the Holy Man
Terry Jones
Terry Jones
Simon the Holy Man
Terry Jones
Terry Jones
Simon the Holy Man
Director Terry Jones
Writer Eric Idle, Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam
Composer Geoffrey Burgon
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1979
Online premiere 28 May 2004
World premiere 17 August 1979
Release date
17 August 1979 Russia 16+
22 November 1979 Australia
5 June 1980 Belgium
30 May 1980 Brazil
22 January 1999 Czechia
25 August 1980 Denmark
18 April 2019 Estonia MS12
6 March 1981 Finland
8 April 1980 France
14 August 1980 Germany
8 November 1979 Great Britain
15 December 1979 Greece
22 July 1988 Ireland
28 March 1991 Italy
19 December 1981 Japan
17 August 1979 Kazakhstan
6 August 2004 Norway
6 April 2026 Poland
14 November 1980 Portugal
29 October 1980 Spain
25 August 1980 Sweden
17 August 1979 USA
17 August 1979 Ukraine
MPAA R
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $20,922,304
Production HandMade Films, Python (Monty) Pictures
Also known as
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Film rating

8.0
Rate 14 votes
8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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