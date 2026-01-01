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Poster of Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi
8.0
Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi
8.0

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi

, 1983
Star Wars: Episode Vi - Return Of The Jedi
USA / Sci-Fi, Adventure, Action / 18+
Trailers
Poster of Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi
8.0
Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi - Dubbed trailer
Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi  Dubbed trailer

Cast

Mark Hamill
Mark Hamill
Luke Skywalker
Harrison Ford
Harrison Ford
Han Solo
Carrie Fisher
Carrie Fisher
Princess Leia
Billy Dee Williams
Billy Dee Williams
Lando Calrissian
Anthony Daniels
Anthony Daniels
C-3PO
Peter Mayhew
Chewbacca
Ian McDiarmid
Ian McDiarmid
The Emperor
Frank Oz
Frank Oz
Yoda
Alec Guinness
James Earl Jones
James Earl Jones
Darth Vader
Warwick Davis
Warwick Davis
Sebastian Shaw
Anakin Skywalker
Director Richard Marquand
Writer Lawrence Kasdan, George Lucas
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 1983
World premiere 23 May 1983
Release date
25 May 1983 Russia 0+
8 December 1983 Argentina
2 June 1983 Australia
6 October 1983 Brazil
21 April 1986 Bulgaria
9 June 1983 Chile
24 November 1983 Colombia
27 May 1983 Cuba
24 April 1997 Czechia
14 October 1983 Denmark
1 July 1983 Ethiopia
18 August 1983 Finland
19 October 1983 France
7 December 1983 Germany
2 June 1983 Great Britain
8 December 1983 Greece
1 July 1983 Hong Kong
13 September 1984 Hungary
1 May 2023 Iceland 12 year age limit
16 December 1983 India
3 June 1983 Ireland G
21 October 1983 Italy
26 July 1997 Japan
25 May 1983 Kazakhstan
16 December 1983 Mexico
20 November 1983 Namibia
13 October 1983 Netherlands 12
25 November 1983 New Zealand PG
25 May 1983 Poland
14 October 1983 Portugal
10 May 1997 South Korea
21 November 1983 Spain
2 May 1997 Sweden
14 March 1997 USA
25 December 1990 USSR
25 May 1983 Ukraine
1 January 1984 Uruguay
MPAA PG
Budget $32,500,000
Worldwide Gross $482,466,382
Production Lucasfilm
Also known as
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Film rating

8.0
Rate 25 votes
8.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  320 In the Sci-Fi genre  57 In the Adventure genre  90 In the Action genre  97 In films of USA  222 In films of 1983  3

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Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi - Dubbed trailer
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