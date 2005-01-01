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Poster of Groundhog Day
8.2
Groundhog Day - Trailer with voice-over
Kinoafisha Films Groundhog Day
8.2

Groundhog Day

, 1993
Groundhog Day
USA / Comedy, Romantic, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Groundhog Day
8.2
Groundhog Day - Trailer with voice-over
Groundhog Day  Trailer with voice-over

Synopsis

A weatherman finds himself inexplicably living the same day over and over again.

Cast

Bill Murray
Bill Murray
Phil
Andie MacDowell
Andie MacDowell
Rita
Chris Elliott
Chris Elliott
Larry
Stephen Tobolowsky
Stephen Tobolowsky
Ned
Brian Doyle-Murray
Brian Doyle-Murray
Buster
Marita Geraghty
Nancy
Angela Paton
Mrs. Lancaster
Rick Ducommun
Gus
Rick Overton
Ralph
Robin Duke
Doris the Waitress
Director Harold Ramis
Writer Danny Rubin, Harold Ramis
Composer George Fenton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1993
Online premiere 1 January 2005
World premiere 11 February 1993
Release date
6 January 1995 Russia 12+
25 February 1993 Australia
17 September 1993 Brazil
6 August 1993 Czechia 12+
11 February 1993 Denmark 11
30 April 1993 Finland
28 July 1993 France
29 April 1993 Germany
7 May 1993 Great Britain
25 June 1993 Greece
29 October 1993 Hong Kong IIA
27 August 1993 Hungary
7 May 1993 Ireland
8 April 1993 Italy
6 January 1995 Kazakhstan
2 February 2024 Latvia N12
31 March 1994 Netherlands
17 September 1993 Poland
10 September 1993 Portugal
11 February 1993 Romania 12
4 December 1993 South Korea 15
25 June 1993 Spain
2 April 1993 Sweden
11 February 1993 USA
6 January 1995 Ukraine
MPAA PG
Budget $14,600,000
Worldwide Gross $71,108,948
Production Columbia Pictures
Also known as
Groundhog Day, Hechizo del tiempo, Bugün Aslında Dündü, En ny dag truer, День сурка, Atrapado en el tiempo, Atrapat en el temps, Beskrajni dan, Dzień Świstaka, Feitiço do Tempo, I mera tis marmotas, Idétlen időkig, Il giorno della marmotta, Koi wa Deja Bu, Lakoom Etmol B'Babokker, Le jour de la marmotte, Lõputu küünlapäev, Måndag hela veckan, Min dag som murmel, Murkšķa diena, Na Hromnice, Na Hromnice o deň viac, Na Hromnice o den více, Neskončen dan, Neuveriteľný deň, Ngày Chuột Chũi, O Feitiço do Tempo, Päiväni murmelina, Ricomincio da capo, Rooz-e Groundhog, Sug'ur kuni, Švilpiko diena, Un jour sans fin, Und täglich grüßt das Murmeltier, Ziua cârtiței, Η μέρα της μαρμότας, Дан мрмота, День бабака, Омагьосан ден, Суыр күні, 사랑의 블랙홀, 今天暫時停止, 土拨鼠之日, 恋はデジャ・ブ, Und taeglich gruesst das Murmeltier

Film rating

8.2
Rate 107 votes
8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  152 In the Comedy genre  28 In the Romantic genre  12 In the Sci-Fi genre  26 In films of USA  103 In films of 1993  2

Film Trailers

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Groundhog Day - Trailer with voice-over
Groundhog Day Trailer with voice-over
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soundtrack Groundhog Day

Quotes

Phil Yeah, Sport, I know there's a blizzard. When are the long-distance lines gonna be repaired? Well, what if there is no tomorrow? There wasn't one today! Hello?
[dial tone]
Phil Hello?
[hangs up the phone. He breaks a pencil and puts one half in front of the clock and the other on top]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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