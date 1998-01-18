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Poster of The Big Lebowski
8.1
The Big Lebowski - Goblin dub trailer
Kinoafisha Films The Big Lebowski
8.1

The Big Lebowski

, 1998
The Big Lebowski
USA, Great Britain / Comedy, Crime / 18+
Trailers
Poster of The Big Lebowski
8.1
The Big Lebowski - Goblin dub trailer
The Big Lebowski  Goblin dub trailer

Synopsis

"The Dude" Lebowski, mistaken for a millionaire Lebowski, seeks restitution for his ruined rug and enlists his bowling buddies to help get it.

Cast

John Goodman
John Goodman
Walter Sobchak
Julianne Moore
Julianne Moore
Maude Lebowski
Tara Reid
Tara Reid
Bunny Lebowski
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Donny
David Huddleston
The Big Lebowski
Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
Brandt
Ben Gazzara
Ben Gazzara
Jeff Bridges
Jeff Bridges
The Dude
Philip Moon
Treehorn Thug #1
Mark Pellegrino
Mark Pellegrino
Treehorn Thug #2
Peter Stormare
Peter Stormare
Nihilist #1
Director Joel Coen, Ethan Coen
Writer Ethan Coen, Joel Coen
Composer Carter Burwell
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1998
Online premiere 16 May 2026
World premiere 18 January 1998
Release date
28 March 2013 Russia 18+
15 April 1999 Argentina
9 April 1998 Australia
15 April 1998 Belgium
9 July 1999 Brazil
15 January 1999 Bulgaria
6 March 1998 Canada
23 July 1998 Czechia
21 August 1998 Denmark
9 July 1999 Estonia
30 October 1998 Finland
22 April 1998 France
19 March 1998 Germany
24 April 1998 Great Britain
30 October 1998 Greece
11 June 1998 Hong Kong
24 September 1998 Hungary
30 April 1998 Iceland
24 April 1998 Ireland
1 May 1998 Italy
19 September 1998 Japan
28 March 2013 Kazakhstan 18+
20 April 2024 Latvia N16
6 March 2018 Lithuania
14 May 2018 Netherlands
27 August 1998 New Zealand
11 September 1998 Norway
24 March 1999 Philippines
9 October 1998 Poland
30 September 1998 Portugal
17 November 1999 Romania
27 August 1998 Singapore
23 July 1998 Slovakia
8 October 1998 Slovenia
21 August 1998 South Africa
24 October 1998 South Korea
24 April 1998 Spain
18 September 1998 Sweden
20 March 1998 Switzerland
17 September 1999 Thailand
30 September 1998 Turkey
6 March 1998 USA
28 March 2013 Ukraine
7 May 1999 Uruguay
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $48,261,691
Production Polygram Filmed Entertainment, Working Title Films
Also known as
The Big Lebowski, Big Lebowski, El gran Lebowski, Veliki Lebowski, El gran Lebowski: Identidad peligrosa, O Grande Lebowski, Veliki Lebovski, Большой Лебовски, A nagy Lebowski, Bá Tước Lebowski, Biggu ribousuki, Böyük Lebovski, Büyük Lebowski, Den store Lebowski, Didysis Lebovskis, Erreur sur la personne, Identidad peligrosa, Il grande Lebowski, Katta Lebovski, Le grand Lebowski, Lebowski bozorg, Lielais Lebovskis, Marele Lebowski, Suur Lebowski, Ο μεγάλος Λεμπόφσκι, Велики Лебовски, Великий Лебовські, Големиот Лебовски, Големият Лебовски, Үлкен Лебовски, 위대한 레보스키, ビッグ・リボウスキ, 謀殺綠腳趾, 谋杀绿脚趾, ביג לבובסקי, Böyük Lebowski, the big lebowski 1998

Film rating

8.1
Rate 10 votes
8.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 9 January 2025

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The Big Lebowski - Goblin dub trailer
The Big Lebowski Goblin dub trailer
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