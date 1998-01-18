ProductionPolygram Filmed Entertainment, Working Title Films
Also known as
The Big Lebowski, Big Lebowski, El gran Lebowski, Veliki Lebowski, El gran Lebowski: Identidad peligrosa, O Grande Lebowski, Veliki Lebovski, Большой Лебовски, A nagy Lebowski, Bá Tước Lebowski, Biggu ribousuki, Böyük Lebovski, Büyük Lebowski, Den store Lebowski, Didysis Lebovskis, Erreur sur la personne, Identidad peligrosa, Il grande Lebowski, Katta Lebovski, Le grand Lebowski, Lebowski bozorg, Lielais Lebovskis, Marele Lebowski, Suur Lebowski, Ο μεγάλος Λεμπόφσκι, Велики Лебовски, Великий Лебовські, Големиот Лебовски, Големият Лебовски, Үлкен Лебовски, 위대한 레보스키, ビッグ・リボウスキ, 謀殺綠腳趾, 谋杀绿脚趾, ביג לבובסקי, Böyük Lebowski, the big lebowski 1998