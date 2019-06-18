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Poster of Midsommar
6.5
Midsommar - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Midsommar
6.5

Midsommar

, 2019
Midsommar
USA / Horror / 18+
Trailers
Poster of Midsommar
6.5
Midsommar - Dubbed trailer 2
Midsommar  Dubbed trailer 2

Cast

Florence Pugh
Florence Pugh
Dani
Will Poulter
Will Poulter
Mark
William Jackson Harper
William Jackson Harper
Josh
Jack Reynor
Jack Reynor
Christian
Julia Ragnarsson
Julia Ragnarsson
Vilhelm Blomgren
Pelle
Ellora Torchia
Ellora Torchia
Connie
Archie Madekwe
Archie Madekwe
Simon
Henrik Norlén
Henrik Norlén
Ulf
Gunnel Fred
Siv
Isabelle Grill
Maja
Director Ari Aster
Writer Ari Aster
Composer Bobby Krlic
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2019
Online premiere 1 September 2019
World premiere 18 June 2019
Release date
18 July 2019 Russia Вольга 18+
19 September 2019 Argentina
18 July 2019 Armenia
8 August 2019 Australia
27 September 2019 Austria
18 July 2019 Azerbaijan
18 July 2019 Belarus
19 September 2019 Brazil
3 July 2019 Canada
24 October 2019 Chile
10 October 2019 Colombia
1 August 2019 Czechia
11 July 2019 Denmark
5 July 2019 Estonia
10 July 2019 Finland
31 July 2019 France
18 July 2019 Georgia
26 September 2019 Germany
5 July 2019 Great Britain
22 August 2019 Greece
18 July 2019 Hong Kong III
18 July 2019 Hungary
27 September 2019 Iceland
11 September 2019 Indonesia
3 July 2019 Ireland
8 August 2019 Israel
25 July 2019 Italy
21 February 2020 Japan
18 July 2019 Kazakhstan
18 July 2019 Kyrgyzstan
19 July 2019 Latvia
18 July 2019 Lebanon
5 July 2019 Lithuania
18 July 2019 Macao D
20 September 2019 Mexico
18 July 2019 Moldova
25 July 2019 Netherlands
26 July 2019 Norway
14 November 2019 Peru
24 July 2019 Philippines
5 July 2019 Poland
19 September 2019 Portugal
19 September 2019 Singapore
1 August 2019 Slovakia
26 July 2019 South Africa 18
3 October 2019 South Korea
26 July 2019 Spain
10 July 2019 Sweden
12 July 2019 Taiwan
18 July 2019 Tajikistan
15 August 2019 Thailand 20
26 July 2019 Turkey
18 July 2019 Turkmenistan
3 July 2019 USA
11 July 2019 Ukraine
19 September 2019 Uruguay
18 July 2019 Uzbekistan
MPAA R
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $48,582,493
Production A24, B-Reel Films, Nordisk Film
Also known as
Midsommar, Midsommar. El terror no espera la noche, Солнцестояние, Fehér éjszakák, Festival straha, Jaanipäev, Lễ Hội Đẫm Máu, Letný slnovrat, Midsommar - Il villaggio dei dannati, Midsommar - loputon yö, Midsommar - O Ritual, Midsommar: El terror no espera la noche, Midsommar: O Mal Não Espera a Noite, Midsommar: Solstice d'été, Midsommar: The Director's Cut, Midsommar: The Directors Cut, Midsommar. W biały dzień, Midsommer, Midsummer, Ritüel, Saulės kultas, Saulgriežu kults, Slnovrat, Slunovrat, Sredina leta, Thetsakan Sayong, Μεσοκαλόκαιρο, Мидсоммар, Сонцестояння, Средата на лятото, Средина лета/Sredina leta, 미드소마, ミッドサマー, 仲夏, 仲夏噩梦, 仲夏夜惊魂, 仲夏节, 仲夏魘, Сонцастаянне, ミッドサマー：2019, Midsommar : Solstice d'été, Фестивал страха, Midsommar - O Mal Não Espera a Noite, Midsommar: Director's Cut

Film rating

6.5
Rate 47 votes
7.1 IMDb
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In overall ranking  2709 In the Horror genre  243 In films of USA  1647 In films of 2019  89

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Midsommar - Dubbed trailer 2
Midsommar Dubbed trailer 2
Midsommar - Dubbed trailer
Midsommar Dubbed trailer
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soundtrack Midsommar
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