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Poster of USS Indianapolis: Men of Courage
6.4
USS Indianapolis: Men of Courage - Dubbed trailer
Kinoafisha Films USS Indianapolis: Men of Courage
6.4

USS Indianapolis: Men of Courage

, 2016
USS Indianapolis: Men of Courage
USA / Action, War / 18+
Trailers
Poster of USS Indianapolis: Men of Courage
6.4
USS Indianapolis: Men of Courage - Dubbed trailer
USS Indianapolis: Men of Courage  Dubbed trailer

Synopsis

During World War II, an American navy ship is sunk by a Japanese submarine leaving 300 crewmen stranded in shark infested waters.

Cast

Nicolas Cage
Nicolas Cage
Captain McVay
Tom Sizemore
Tom Sizemore
McWhorter
Thomas Jane
Thomas Jane
Lt. Adrian Marks
Matt Lanter
Matt Lanter
Bama
Weronika Rosati
Weronika Rosati
Brian Presley
Brian Presley
Waxman
Emily Tennant
Emily Tennant
James Remar
James Remar
Admiral Parnell
Yutaka Takeuchi
Hashimoto
Johnny Wactor
Connor
Adam Scott Miller
D'Antonio
Cody Walker
West
Director Mario Van Peebles
Writer Cam Cannon, Richard Rionda Del Castro
Composer Laurent Eyquem
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2016
Online premiere 14 October 2016
World premiere 22 September 2016
Release date
22 September 2016 Russia Парадиз 18+
22 September 2016 Belarus
11 November 2016 Canada
19 July 2017 Italy
22 September 2016 Kazakhstan
27 April 2017 Portugal
6 October 2016 Ukraine
7 October 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $2,158,568
Production Hannibal Media, MVP Films, Saturn Films
Also known as
USS Indianapolis: Men of Courage, Hombres de coraje, USS Indianapolis, Крейсер, A bátrak háborúja, Chiến Hạm Indianapolis: Thử Thách Sinh Tồn, Hombres de valor, Homens de Coragem, Ostatnia misja USS Indianapolis, Pacific War, USS Indianapolis: Boj o přežití, USS Indianapolis: Cesur Adamlar, USS Indianapolis: Disaster at Philippine Sea, USS Indianápolis: Hombres de valor, USS Indianapolis: Homens de Coragem, USS Indianapolis: Ratna hrabrost, USS Indianapolise vaprad mehed, USSI：勇者無畏, Индианаполис: Смели мъже, Крейсер Індіанаполіс, Крейсер Індіанаполіс: Історія мужності, パシフィック・ウォー, USS Indianapolis: Hombres de Valor, USS 인디애나폴리스: 맨 오브 커리지

Film rating

6.4
Rate 20 votes
5.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2928 In the Action genre  663 In the War genre  115 In films of USA  1771 In films of 2016  135
Updated 21 February 2026

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USS Indianapolis: Men of Courage - Dubbed trailer
USS Indianapolis: Men of Courage Dubbed trailer
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