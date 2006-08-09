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Poster of World Trade Center
6.6
World Trade Center - Trailer
Kinoafisha Films World Trade Center
6.6

World Trade Center

, 2006
World Trade Center
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of World Trade Center
6.6
World Trade Center - Trailer
World Trade Center  Trailer

Synopsis

Two Port Authority police officers become trapped under the rubble of the World Trade Center.

Cast

Nicolas Cage
Nicolas Cage
John McLoughlin
Michael Pena
Michael Pena
Will Jimeno
Maria Bello
Maria Bello
Donna McLoughlin
Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal
Allison Jimeno
Nick Damici
Brad William Henke
William Mapother
William Mapother
Nicholas Turturro
Nicholas Turturro
Jay Hernandez
Jay Hernandez
Dominick Pezzulo
Connor Paolo
Connor Paolo
Steven McLoughlin
Anthony Piccininni
JJ McLoughlin
Alexa Gerasimovich
Erin McLoughlin
Director Oliver Stone
Writer Andrea Berloff, John McLoughlin, Donna McLoughlin, William Jimeno
Composer Craig Armstrong
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2006
World premiere 9 August 2006
Release date
21 September 2006 Russia UPI 16+
19 October 2006 Argentina
5 October 2006 Australia
29 September 2006 Austria
21 September 2006 Belarus
20 September 2006 Belgium
29 September 2006 Brazil
9 August 2006 Canada
2 November 2006 Chile
9 November 2006 China
5 October 2006 Czechia
22 September 2006 Denmark
1 November 2006 Egypt
6 October 2006 Estonia
6 October 2006 Finland
20 September 2006 France
28 September 2006 Germany
29 September 2006 Great Britain
12 October 2006 Greece
19 October 2006 Hong Kong
28 September 2006 Hungary
6 October 2006 Iceland
25 November 2006 Iran
29 September 2006 Ireland
5 October 2006 Israel
13 October 2006 Italy
7 October 2006 Japan
21 September 2006 Kazakhstan
1 November 2006 Kuwait
6 October 2006 Latvia
13 October 2006 Lithuania
15 September 2006 Mexico
21 September 2006 Netherlands
6 October 2006 Norway
6 October 2006 Panama
1 November 2006 Philippines
6 October 2006 Poland
21 September 2006 Portugal
6 October 2006 Singapore
5 October 2006 Slovakia
5 October 2006 Slovenia
12 October 2006 South Korea
29 September 2006 Spain
6 October 2006 Sweden
21 September 2006 Thailand
29 September 2006 Turkey
9 August 2006 USA
21 September 2006 Ukraine
8 December 2006 Uruguay
17 November 2006 Venezuela
17 November 2006 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $163,247,198
Production Paramount Pictures, Double Feature Films, Intermedia Films
Also known as
World Trade Center, Las torres gemelas, Башни-близнецы, As Torres Gêmeas, Blizanci, Cận Kề Cái Chết, Didymoi pyrgoi, Dünya ticaret merkezi, Egizak minoralar, Əkiz qüllələr, Likimo nepakeisi, Maailma kaubanduskeskus, Pasaules tirdzniecības centrs, Pasaulio prekybos centras, September, Svetski trgovinski centar, Untitled Oliver Stone/September 11 Project, Δίδυμοι πύργοι, Всесвітній торговий центр, Егіз мұнаралар, Световният търговски център, ワールド・トレード・センター, 世貿中心, Világkereskedelmi Központ

Film rating

6.6
Rate 12 votes
6 IMDb
Updated 4 September 2023

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Quotes

John McLoughlin [Narrating] "9/11 showed us what human beings are capable of. The evil, yeah, sure. But it also brought out the goodness we forgot could exist. People taking care of each other for no other reason than it was the right thing to do. It's important for us to talk about that good, to remember. 'Cause I saw all of it that day."
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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