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Poster of Buy me
5.9
Buy me - Trailer
Kinoafisha Films Buy me
5.9

Buy me

, 2017
Kupi menya
Russia / Romantic / 18+
Trailers
Poster of Buy me
5.9
Buy me - Trailer
Buy me  Trailer

Cast

Yuliya Khlynina
Yuliya Khlynina
Katya
Anna Adamovich
Anna Adamovich
Liza
Svetlana Ustinova
Svetlana Ustinova
Galya
Evgeniya Kryukova
Evgeniya Kryukova
Katya's mother
Ivan Dobronravov
Ivan Dobronravov
Mischa, manager
Anatoly Kot
Anatoly Kot
Dmitry, Kostya's bodyguard
Mikael Dzhanibekyan
Mikael Dzhanibekyan
Sabina Akhmedova
Sabina Akhmedova
Hanna
Aleksandr Oblasov
Aleksandr Oblasov
Taxi driver
Maksim Al-Names
Sheikh
Denis Sinyavskiy
Denis Sinyavskiy
Director Vadim Perelman
Writer Darya Gratsevich
Composer Ilya Truskovsky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2017
Online premiere 6 October 2018
World premiere 23 June 2017
Release date
1 March 2018 Russia Централ Партнершип 18+
1 March 2018 Belarus
1 March 2018 Kazakhstan
2 March 2018 Lithuania N-16
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $409,913
Production Art Pictures Studio, Look Film, R-media
Also known as
Kupi menya, Buy Me, Kauf mich - Kupi menya, Buy Me バイ・ミー, Nopērc mani, Nupirk man laime, Osta mind, Купи меня, Buy Me - Käufliche Liebe

Film rating

5.9
Rate 15 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 18 February 2026

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Buy me - Trailer
Buy me Trailer
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