Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2017
Online premiere
6 October 2018
World premiere
23 June 2017
Release date
|1 March 2018
|Russia
| Централ Партнершип
|18+
|1 March 2018
|Belarus
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|1 March 2018
|Kazakhstan
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|2 March 2018
|Lithuania
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|N-16
Budget
$2,000,000
Worldwide Gross
$409,913
Production
Art Pictures Studio, Look Film, R-media
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