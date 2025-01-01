Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Oblasov
Aleksandr Oblasov Aleksandr Oblasov
Kinoafisha Persons Aleksandr Oblasov

Aleksandr Oblasov

Aleksandr Oblasov

Date of Birth
26 April 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Khokkeynyye papy 7.6
Khokkeynyye papy (2023)
Tayna Chyornoy Ruki 7.6
Tayna Chyornoy Ruki (2024)
Serf 7.5
Serf (2019)

Filmography

Genre
Year
All 44 Films 21 TV Shows 23 Actor 44
Vstat na nogi
Vstat na nogi
Drama, Comedy 2025, Russia
Domohozyain
Domohozyain
Comedy 2025, Russia
Marik
Drama 2025, Russia
Gosudar
Gosudar
History, Drama 2025, Russia
Neyrobatya 6.1
Neyrobatya Neyrobatya
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Mazhor v Dubae
Mazhor v Dubae Mazhor v Dubae
Adventure, Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Kamera! Motor!
Kamera! Motor!
Comedy 2024, Russia
Hands Up! 7.2
Hands Up! Ruki vverkh!
Biography, Comedy, Music 2024, Russia
Watch trailer
Khuzhe vsekh 5.8
Khuzhe vsekh Khuzhe vsekh
Comedy, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Tayna Chyornoy Ruki 7.6
Tayna Chyornoy Ruki Tayna Chyornoy Ruki
Adventure, Comedy 2024, Russia
GDR
GDR
Detective, History, Drama 2023, Russia
Krajnyaya neobhodimost
Krajnyaya neobhodimost
Romantic 2023, Russia
Pozyvnoj «Zhuravli»
Pozyvnoj «Zhuravli»
Drama, War 2023, Russia
Mstitel. Strashnyj les
Mstitel. Strashnyj les
Drama, Action, Crime 2023, Russia
Pervokursnicy
Pervokursnicy
Comedy 2023, Russia
Khokkeynyye papy 7.6
Khokkeynyye papy Khokkeynyye papy
Comedy, Family, Sport 2023, Russia
Watch trailer
Korporatsiya Morozov 5.5
Korporatsiya Morozov Korporatsiya Morozov
Comedy 2023, Russia
Kto tam?
Kto tam?
Thriller 2022, Russia
Sestry
Sestry
Comedy 2022, Russia
Lena i spravedlivost 6.7
Lena i spravedlivost Lena i spravedlivost
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Kto tam? 4.8
Kto tam? Kto tam?
Thriller 2022, Russia
Watch trailer
#Yazhotec
#Yazhotec
Comedy 2021, Russia
Kurort cveta haki
Kurort cveta haki
Drama, Romantic 2021, Russia
Zhena oligarha
Zhena oligarha
Comedy 2021, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more