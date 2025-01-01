Menu
Aleksandr Oblasov
Aleksandr Oblasov
Aleksandr Oblasov
Aleksandr Oblasov
Aleksandr Oblasov
Date of Birth
26 April 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
7.6
Khokkeynyye papy
(2023)
7.6
Tayna Chyornoy Ruki
(2024)
7.5
Serf
(2019)
Vstat na nogi
Drama, Comedy
2025, Russia
Domohozyain
Comedy
2025, Russia
Marik
Drama
2025, Russia
Gosudar
History, Drama
2025, Russia
6.1
Neyrobatya
Neyrobatya
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Mazhor v Dubae
Mazhor v Dubae
Adventure, Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Kamera! Motor!
Comedy
2024, Russia
7.2
Hands Up!
Ruki vverkh!
Biography, Comedy, Music
2024, Russia
Watch trailer
5.8
Khuzhe vsekh
Khuzhe vsekh
Comedy, Drama
2024, Russia
Watch trailer
7.6
Tayna Chyornoy Ruki
Tayna Chyornoy Ruki
Adventure, Comedy
2024, Russia
GDR
Detective, History, Drama
2023, Russia
Krajnyaya neobhodimost
Romantic
2023, Russia
Pozyvnoj «Zhuravli»
Drama, War
2023, Russia
Mstitel. Strashnyj les
Drama, Action, Crime
2023, Russia
Pervokursnicy
Comedy
2023, Russia
7.6
Khokkeynyye papy
Khokkeynyye papy
Comedy, Family, Sport
2023, Russia
Watch trailer
5.5
Korporatsiya Morozov
Korporatsiya Morozov
Comedy
2023, Russia
Kto tam?
Thriller
2022, Russia
Sestry
Comedy
2022, Russia
6.7
Lena i spravedlivost
Lena i spravedlivost
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
4.8
Kto tam?
Kto tam?
Thriller
2022, Russia
Watch trailer
#Yazhotec
Comedy
2021, Russia
Kurort cveta haki
Drama, Romantic
2021, Russia
Zhena oligarha
Comedy
2021, Russia
Show more
