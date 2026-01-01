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Poster of Lektsii dlya domokhozyaek
6.2
Kinoafisha Films Lektsii dlya domokhozyaek
6.2

Lektsii dlya domokhozyaek

, 2012
Lektsii dlya domokhozyaek
Ukraine / Romantic / 18+
Poster of Lektsii dlya domokhozyaek
6.2

Cast

Boris Khvoshnyanskiy
Boris Khvoshnyanskiy
Kirill Käro
Kirill Käro
Kirill Rubtsov
Kirill Rubtsov
Anna Adamovich
Anna Adamovich
Dmitriy Solovev
Olha Hryshyna
Olha Hryshyna
Aleksandra Kireeva
Larysa Rusnak
Olga Storozhuk
Vika
Director Oleg Turanskiy
Composer Vladimir Kripak
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2012
Production Star Media UA (I), Star Media
Also known as
Lektsii dlya domokhozyaek, Лекции для домохозяек

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6 IMDb
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