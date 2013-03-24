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Poster of 45 sekund
5.6
Kinoafisha Films 45 sekund
5.6

45 sekund

, 2013
45 sekund
Russia / Romantic / 18+
Poster of 45 sekund
5.6

Cast

Alisa Grebenshchikova
Alisa Grebenshchikova
Andrey Kazakov
Andrey Kazakov
Yuri Smirnov
Olga Lomonosova
Olga Lomonosova
Anatoly Kot
Anatoly Kot
Oleg Kuznetsov
Grigoriy Antipenko
Grigoriy Antipenko
Vladimir Basov Ml.
Constantin Alexandrov
Svetlana Frolova
Director Olga Basova, Vladimir Basov Ml.
Writer Anatoliy Golovko
Composer Aleksey Shelygin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2013
World premiere 24 March 2013
Production Art-Express
Also known as
45 sekund, 45 секунд

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
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