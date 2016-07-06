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Poster of The Infiltrator
7.2
The Infiltrator - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films The Infiltrator
7.2

The Infiltrator

, 2016
The Infiltrator
USA / Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Infiltrator
7.2
The Infiltrator - Dubbed trailer 2
The Infiltrator  Dubbed trailer 2

Synopsis

A U.S. Customs official uncovers a money laundering scheme involving Colombian drug lord Pablo Escobar.

Cast

Bryan Cranston
Bryan Cranston
Robert Mazur
John Leguizamo
John Leguizamo
Emir Abreu
Diane Kruger
Diane Kruger
Kathy Ertz
Amy Ryan
Amy Ryan
Bonni Tischler
Joseph Gilgun
Joseph Gilgun
Benjamin Bratt
Benjamin Bratt
Juliet Aubrey
Juliet Aubrey
Evelyn Mazur
Rubén Ochandiano
Rubén Ochandiano
Leanne Best
Leanne Best
Bowling Alley Waitress
Daniel Mays
Daniel Mays
Frankie
Tom Vaughan-Lawlor
Tom Vaughan-Lawlor
Steve Cook
Niall Hayes
Scott Mazur
Director Brad Furman
Writer Ellen Furman, Robert Mazur
Composer Chris Hajian
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2016
Online premiere 29 September 2016
World premiere 6 July 2016
Release date
11 August 2016 Russia Вольга 16+
1 September 2016 Argentina
1 August 2016 Australia
11 August 2016 Belarus
14 September 2016 Belgium
15 September 2016 Brazil
18 November 2016 Bulgaria
19 August 2016 Canada
24 November 2016 Chile
14 July 2016 Croatia
22 July 2016 Estonia
7 September 2016 France
18 August 2016 Georgia
29 September 2016 Germany 16
16 September 2016 Great Britain
1 June 2018 India
16 September 2016 Ireland
11 August 2016 Israel
13 May 2017 Italy
13 May 2017 Japan
11 August 2016 Kazakhstan
22 July 2016 Latvia
1 September 2016 Malaysia
21 October 2016 Mexico
15 September 2016 Netherlands
8 December 2016 Peru
21 September 2016 Philippines
15 December 2016 Portugal
25 August 2016 Singapore
6 October 2016 South Korea
16 December 2016 Spain
1 September 2016 UAE
13 July 2016 USA
1 September 2016 Ukraine
22 December 2016 Uruguay
MPAA R
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $20,847,126
Production George Films, Good Films Collective, Lipsync Productions
Also known as
The Infiltrator, El infiltrado, Infiltrado, Infiltrator, Infiltrátor, Operación escobar, Beépülve: Az Escobar-ügy, Boss, Conexão Escobar, Ha'missta'nen, Infiltrat, Infiltruotas, L'infiltré, Operacioni Eskobar, Sisseimbuja, Slepenais aģents: Cīņa pret Eskobaru, Επιχείρηση Εσκομπάρ, Афера під прикриттям, Афера под прикрытием, Операция Ескобар, 慕色拉行動, 潜伏者, 潜入者, 인필트레이터 : 잠입자들

Film rating

7.2
Rate 21 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1562 In the Thriller genre  289 In films of USA  957 In films of 2016  66
Updated 27 February 2026

Film Trailers

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The Infiltrator - Dubbed trailer 2
The Infiltrator Dubbed trailer 2
The Infiltrator - Dubbed trailer
The Infiltrator Dubbed trailer
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soundtrack The Infiltrator

Quotes

Robert Mazur Roberto, I am glad you are here. But there is a part of me that wishes you hadn't taken that risk.
Roberto Alcaino Without family or friends what kinda world it is be. There will be no reason to be alive. Hmm? It's a good day.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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