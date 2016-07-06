Cast
Cast and Crew
Writer
Ellen Furman, Robert Mazur
Composer
Chris Hajian
Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 7 minutes
Production year
2016
Online premiere
29 September 2016
World premiere
6 July 2016
Release date
|11 August 2016
|Russia
| Вольга
|16+
|1 September 2016
|Argentina
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|1 August 2016
|Australia
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|11 August 2016
|Belarus
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|14 September 2016
|Belgium
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|15 September 2016
|Brazil
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|18 November 2016
|Bulgaria
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|19 August 2016
|Canada
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|24 November 2016
|Chile
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|14 July 2016
|Croatia
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|22 July 2016
|Estonia
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|7 September 2016
|France
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|18 August 2016
|Georgia
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|29 September 2016
|Germany
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|16
|16 September 2016
|Great Britain
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|1 June 2018
|India
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|16 September 2016
|Ireland
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|11 August 2016
|Israel
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|13 May 2017
|Italy
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|13 May 2017
|Japan
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|11 August 2016
|Kazakhstan
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|22 July 2016
|Latvia
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|1 September 2016
|Malaysia
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|21 October 2016
|Mexico
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|15 September 2016
|Netherlands
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|8 December 2016
|Peru
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|21 September 2016
|Philippines
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|15 December 2016
|Portugal
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|25 August 2016
|Singapore
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|6 October 2016
|South Korea
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|16 December 2016
|Spain
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|1 September 2016
|UAE
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|13 July 2016
|USA
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|1 September 2016
|Ukraine
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|22 December 2016
|Uruguay
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MPAA
R
Budget
$28,000,000
Worldwide Gross
$20,847,126
Production
George Films, Good Films Collective, Lipsync Productions
Also known as
The Infiltrator, El infiltrado, Infiltrado, Infiltrator, Infiltrátor, Operación escobar, Beépülve: Az Escobar-ügy, Boss, Conexão Escobar, Ha'missta'nen, Infiltrat, Infiltruotas, L'infiltré, Operacioni Eskobar, Sisseimbuja, Slepenais aģents: Cīņa pret Eskobaru, Επιχείρηση Εσκομπάρ, Афера під прикриттям, Афера под прикрытием, Операция Ескобар, 慕色拉行動, 潜伏者, 潜入者, 인필트레이터 : 잠입자들