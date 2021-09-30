Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Chang jin hu
5.7
Chang jin hu - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Chang jin hu
5.7

Chang jin hu

, 2021
Chang jin hu
China / Action, Drama, History / 18+
Trailers
Poster of Chang jin hu
5.7
Chang jin hu - Dubbed trailer
Chang jin hu  Dubbed trailer

Cast

Jacky Wu
Jacky Wu
Wu Qianli
Duan Yihong
Duan Yihong
Tan Ziwei
Li Chen
Li Chen
Yu Congrong
Hu Jun
Hu Jun
Lei Jusheng
Zhang Hanyu
Zhang Hanyu
Jackson Yee
Wu Wanli
Zhu Yawen
Zhu Yawen
Mei Sheng
Kevin Lee
Colonel Allan MacLean
John F. Cruz
General O.P. Smith
Dongjun Han
Ping He
James Filbird
James Filbird
General Douglas MacArthur
Director Chen Kaige, Dante Lam, Tsui Hark
Writer Xiaolong Lan, Jianxin Huang
Composer Elliot Leung, Ye Li, Zhiyi Wang
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 2 hours 56 minutes
Production year 2021
Online premiere 27 July 2022
World premiere 30 September 2021
Release date
1 September 2022 Russia СБ Фильм
30 September 2021 China
19 November 2021 Great Britain
11 November 2021 Hong Kong IIB
1 September 2022 Kazakhstan 18+
11 November 2021 Singapore NC16
8 October 2021 USA
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $902,548,476
Production Bona Film Group, August 1st Film Studio, Huaxia Film Distribution
Also known as
Changjin hu, The Battle at Lake Changjin, Chang jin hu, 1950　鋼の第７中隊, A Batalha do Lago Changjin, A Batalha no Lago Changjinn, Batalla En El Lago Changjin, Battle of Chosin Reservior, Bitwa nad jeziorem Changjin, Changjin Gölündeki Savaş, La bataille du lac Changjin, La batalla del lago Changjin, Lahing Changjini järve ääres, Zhang Jin Hu, Битва на озере, Битва при Чосинском водохранилище, 장진호, 抗美援朝; 长津湖之战, 長津湖, 长津湖, ยุทธการยึดสมรภูมิเดือด ภาค 1, 长津湖之战, 冰雪长津湖, معركة بحيرة تشانججين, A Batalha no Lago Changjin, 抗美援朝, Battle of Chosin Reservoir

Film rating

5.7
Rate 15 votes
5.5 IMDb
Write review
Updated 25 February 2026

Film Trailers

All trailers
Chang jin hu - Dubbed trailer
Chang jin hu Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Chang jin hu

Operation Red Sea
Operation Red Sea Action
2018, China / Hong Kong
6.0
Wolf Warrior 2
Wolf Warrior 2 Drama, Action, War
2017, China
5.0
Cliff Walkers
Cliff Walkers Drama, History, Thriller
2021, China
6.0
The Eight Hundred
The Eight Hundred War, Drama
2020, China
6.0
A Sniper's War
A Sniper's War Documentary
2018, USA / Ukraine
2.0
The Wandering Earth / Liu lang di qiu
The Wandering Earth / Liu lang di qiu Sci-Fi, Action
2018, China
5.0
Boonie Bears: A Mystical Winter
Boonie Bears: A Mystical Winter Animation, Children's
2016, China
5.0
Stalingrad
Stalingrad Drama, War, History
1989, USSR / USA / Czechoslovakia / East Germany
6.0
Chang jin hu zhi shui men qiao
Chang jin hu zhi shui men qiao Action, Drama, History
2022, China
5.0
Forever Enthralled
Forever Enthralled History, Drama
2008, China / Hong Kong
6.0
The Promise
The Promise Action, Fairy Tale, Drama
2005, China
6.0
Ten Minutes Older: Trumpet
Ten Minutes Older: Trumpet Drama
2002, Great Britain / Germany / Spain / Netherlands / Finland / China
7.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more