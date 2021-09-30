ProductionBona Film Group, August 1st Film Studio, Huaxia Film Distribution
Also known as
Changjin hu, The Battle at Lake Changjin, Chang jin hu, 1950 鋼の第７中隊, A Batalha do Lago Changjin, A Batalha no Lago Changjinn, Batalla En El Lago Changjin, Battle of Chosin Reservior, Bitwa nad jeziorem Changjin, Changjin Gölündeki Savaş, La bataille du lac Changjin, La batalla del lago Changjin, Lahing Changjini järve ääres, Zhang Jin Hu, Битва на озере, Битва при Чосинском водохранилище, 장진호, 抗美援朝; 长津湖之战, 長津湖, 长津湖, ยุทธการยึดสมรภูมิเดือด ภาค 1, 长津湖之战, 冰雪长津湖, معركة بحيرة تشانججين, A Batalha no Lago Changjin, 抗美援朝, Battle of Chosin Reservoir