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Poster of Boonie Bears III
5.1
Boonie Bears III - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Boonie Bears III
5.1

Boonie Bears III

, 2016
Boonie Bears III
China / Animation / 18+
Trailers
Poster of Boonie Bears III
5.1
Boonie Bears III - Dubbed trailer
Boonie Bears III  Dubbed trailer

Cast

Siobhan Lumsden
Warren
Siobhan Lumsden
Warren
Siobhan Lumsden
Warren
Joseph S. Lambert
Sylvester
Joseph S. Lambert
Sylvester
Joseph S. Lambert
Sylvester
Gene Hobbs III
Rocco
Gene Hobbs III
Rocco
Gene Hobbs III
Rocco
Paul 'Maxx' Rinehart
Tiki
Paul 'Maxx' Rinehart
Tiki
Paul 'Maxx' Rinehart
Tiki
Director Ding Liang
Writer Tiechi Cui, Qin Wan, Rachel Xu
Composer Zhiping Li, Zao Qin
Cast and Crew

Animated film details

Country China
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2016
World premiere 16 January 2016
Release date
28 July 2016 Russia MDfilm 6+
28 July 2016 Belarus
16 January 2016 China
28 July 2016 Kazakhstan
15 March 2018 South Korea ALL
14 July 2017 Turkey
28 July 2016 Ukraine
Budget 275,600,000 CNY
Worldwide Gross $45,150,390
Production Fantawild Animation, Le Vision Pictures, Shenzhen Huaqiang Shuzi Dongman
Also known as
Xiong chu mo: Xiong Xin gui lai, Boonie Bears: The Big Top Secret, Boonie Bears - El Gran Secreto, Ayı Kardeşler: Sirkte Curcuna, Biệt Đội Gấu Mập: Bí Mật to Lớn, Boonie Bears 3, Boonie Bears e o Grande Segredo, Boonie Bears III, Boonie Bears: el gran secreto, Boonie Bears: The Bigtop Secret, Les Ours Boonie : The Big Top Secret, Lustakad karud 5: Ülisalajane, Ведмедики Буні: Таємниця цирку, Мишки Буни: Тайна цирка, 熊出沒之熊心歸來, Boonie Bears The Big Top Secret

Cartoon rating

5.1
Rate 10 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 17 February 2026

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Boonie Bears III - Dubbed trailer
Boonie Bears III Dubbed trailer
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