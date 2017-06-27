Country
Australia
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2017
Online premiere
20 October 2017
World premiere
27 June 2017
Release date
|2 November 2017
|Russia
| MDfilm
|16+
|27 June 2017
|Australia
|
|
|2 November 2017
|Belarus
|
|
|30 April 2018
|Brazil
|
|
|17 November 2017
|Estonia
|
|
|20 October 2017
|Great Britain
|
|
|7 December 2017
|Greece
|
|
|20 October 2017
|Ireland
|
|
|2 November 2017
|Kazakhstan
|
|
|19 October 2017
|Latvia
|
|
|31 May 2018
|South Korea
|
|15
|19 October 2017
|USA
|
|
|2 November 2017
|Ukraine
|
|
|10 November 2017
|Viet Nam
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$1,906,640
Production
Babber Films, Cutting Edge Group, Screen Australia
Also known as
Jungle, Džungla, Jungla, La jungla, Behazara MiTuichi, Changalzor, Džiungles, Dzsungel, Džungel, Dżungla, Džungļi, Hiểm Họa Rừng Chết, Jungla: Taramul mortii, Na Selva, Orman, Piégé dans la jungle, Schangel, Stratený v džungli, Ztracen v džungli, Η ζούγκλα, Джунгла, Джунгли, Джунглі, Џунгла/Džungla, ジャングル ギンズバーグ19日間の軌跡, 丛林, 逃出亞馬遜
для меня в фильме интересна в первую очередь природа, если бы это еще и в Азии… Read more…