Poster of Jungle
7.0 IMDb Rating: 6.7
Jungle

Jungle

Jungle 18+
Synopsis

A group of friends join a guide for a trek into the Bolivian jungle, searching for an Indian village. The men soon realize that the jungle is a difficult place to be.
Jungle - trailer in russian
Jungle  trailer in russian
Country Australia
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2017
Online premiere 20 October 2017
World premiere 27 June 2017
Release date
2 November 2017 Russia MDfilm 16+
27 June 2017 Australia
2 November 2017 Belarus
30 April 2018 Brazil
17 November 2017 Estonia
20 October 2017 Great Britain
7 December 2017 Greece
20 October 2017 Ireland
2 November 2017 Kazakhstan
19 October 2017 Latvia
31 May 2018 South Korea 15
19 October 2017 USA
2 November 2017 Ukraine
10 November 2017 Viet Nam
MPAA R
Worldwide Gross $1,906,640
Production Babber Films, Cutting Edge Group, Screen Australia
Also known as
Jungle, Džungla, Jungla, La jungla, Behazara MiTuichi, Changalzor, Džiungles, Dzsungel, Džungel, Dżungla, Džungļi, Hiểm Họa Rừng Chết, Jungla: Taramul mortii, Na Selva, Orman, Piégé dans la jungle, Schangel, Stratený v džungli, Ztracen v džungli, Η ζούγκλα, Джунгла, Джунгли, Джунглі, Џунгла/Džungla, ジャングル ギンズバーグ19日間の軌跡, 丛林, 逃出亞馬遜
Director
Cast
Daniel Radcliffe
Thomas Kretschmann
Alex Russell
Yasmin Kassim
Lily Sullivan
Cast and Crew
Film rating

7.0
36 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1923
Film Reviews

Андрей 29 March 2018, 12:27
фильм интересный и хороший! может быть даже и второй раз посмотрю.
для меня в фильме интересна в первую очередь природа, если бы это еще и в Азии… Read more…
Денис Мазманов 5 November 2017, 23:55
Два часа потерянного времени. Хотелось встать и уйти, но все же решили посмотреть чем закончится этот бред. В описании написано боевик. Это когда они… Read more…
Quotes
Yossi Ghinsberg I told my parents I'd be back in a year, but I don't think I'm ever going back.
Jungle - trailer in russian
Jungle Trailer in russian
Jungle - интервью йосси гинсберга к фильму «джунгли»
Jungle Интервью йосси гинсберга к фильму «джунгли»
Stills
