6.7
Weekend at Bernie's

, 1989
USA / Comedy, Adventure / 18+
Synopsis

Two losers try to pretend that their murdered employer is really alive, leading the hitman to attempt to track him down to finish him off.

Cast

Andrew McCarthy
Catherine Mary Stewart
Terry Kiser
Greg Salata
Jonathan Silverman
Don Calfa
Director Ted Kotcheff
Writer Robert Klane
Composer Andy Summers
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1989
World premiere 9 February 1989
Release date
9 February 1989 Russia 16+
15 March 1990 Australia
26 December 1989 Denmark
30 July 1991 France
23 November 1989 Germany
15 March 1990 Great Britain
27 September 1990 Greece
15 March 1990 Ireland
16 February 1990 Italy
9 February 1989 Kazakhstan
30 March 1990 Netherlands
18 January 1991 Turkey
5 July 1989 USA
9 February 1989 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $30,218,387
Production Gladden Entertainment
Also known as
Weekend at Bernie's, Este muerto está muy vivo, Immer Ärger mit Bernie, Un muerto... pero de risa, Weekend med Bernie, Aquest mort està molt viu, Çılgın Tatil, Drie dolle dagen met een dooie!, Fim-de-Semana com o Morto, Fin de semana con el muerto, Fin de semana de locura, Heat Wave, Hóbortos hétvége, Hot and Cold, Kauan eläköön Bernie, Länge leve Bernie, Savaitgalis pas Bernį, Sitting Ducks, Trelo weekend stou Bernie, Um Morto Muito Louco, Vikend kod Bernieja, Vikend pri Berniju, Vikend s mrtvacem, Week-end chez Bernie, Weekend chez Bernie, Weekend con il morto, Weekend u Berniego, Τρελό γουίκεντ στου Μπέρνι, Вікенд у Берні, Уик-энд у Берни, Уикенд при Бърни, 베니의 주말, バーニーズ あぶない!?ウィークエンド

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Weekend at Bernie's

Prilichnye lyudi
Prilichnye lyudi Comedy
2015, Russia
3.0
Na izmene
Na izmene Comedy
2010, Russia
4.0
The Big White
The Big White Drama, Comedy
2005, Germany / Canada / New Zealand / USA
6.0
Men at Work
Men at Work Comedy, Action, Crime, Thriller
1990, USA
6.0
Enid Is Sleeping
Enid Is Sleeping Comedy, Crime
1990, USA
5.0
The Trouble with Harry
The Trouble with Harry Comedy
1955, USA
7.0
Swiss Army Man
Swiss Army Man Adventure, Drama, Comedy
2016, USA
6.0
Mechanical Suite
Mechanical Suite Drama, Comedy, Crime
2001, Russia
6.0
Private Parts
Private Parts Biography, Drama, Comedy
1997, USA
6.0
Grumpier Old Men
Grumpier Old Men Comedy, Romantic
1995, USA
6.0
City Slickers
City Slickers Western, Comedy
1991, USA
7.0
Don't Tell Mom the Babysitter's Dead
Don't Tell Mom the Babysitter's Dead Comedy
1991, USA
6.0
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
