Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Murder on the Orient Express
Poster of Murder on the Orient Express
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.2
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Murder on the Orient Express

Murder on the Orient Express

Murder on the Orient Express 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In December 1935, when his train is stopped by deep snow, detective Hercule Poirot is called on to solve a murder that occurred in his car the night before.
Country Great Britain
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 1974
Online premiere 1 December 2017
World premiere 21 November 1974
Release date
21 November 1974 Russia 16+
9 December 1974 Brazil
16 April 1975 France
24 November 1974 Germany
22 November 1974 Great Britain
6 March 1975 Greece K
17 January 1975 Ireland G
21 December 1974 Italy
17 May 1975 Japan
21 November 1974 Kazakhstan
30 January 1975 Netherlands
11 December 1974 Portugal
28 December 1974 Sweden 11
24 November 1974 USA
21 November 1974 Ukraine
MPAA PG
Budget 1,500,000 GBP
Worldwide Gross $27,660,394
Production EMI Film Distributors, G.W. Films Limited
Also known as
Murder on the Orient Express, Mord im Orient-Express, Asesinato en el Orient Express, Crimen en el expreso de Oriente, Le crime de l'Orient-Express, Muerte en el expreso de Oriente, Убийство в Восточном экспрессе, Agatha Christie's Murder on the Orient Express, Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông, Asesinato en el expreso de Oriente, Asesinato en el expreso Oriente, Assassinat a l'Orient Express, Assassinato no Expresso Oriente, Assassinato no Orient Express, Assassinio sull'Orient Express, Crima din Orient Express, Crimen en el expreso Oriente, Gyilkosság az Orient expresszen, Idän pikajunan arvoitus, Moord in de Orient Express, Mord på Orientekspressen, Morderstwo w Orient Ekspresie, Mordet i Orient-ekspressen, Mordet på Orient-Expressen, Mordet på Orientexpressen, Mõrv Idaekspressis, Omor in Orient Express, Oriento kyûkô satsujin jiken, Sark ekspresinde cinayet, Slepkavība Austrumu ekspresī, Ubojstvo u Orient Expressu, Um Crime no Expresso do Oriente, Vražda v Orient exprese, Vražda v Orient Expresu, Vražda v Orient-Expresu, Žmogžudystė Rytų eksprese, Έγκλημα στο Orient Express, Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές, Вбивство у Східному експресі, Убийство в Ориент експрес, Убиство у Оријент експресу, オリエント急行殺人事件（1974), 东方快车谋杀案, 東方快車謀殺案, 火车谋杀案
Director
Sidney Lumet
Sidney Lumet
Cast
Albert Finney
Lauren Bacall
Lauren Bacall
Martin Balsam
Martin Balsam
Ingrid Bergman
Ingrid Bergman
Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset
Cast and Crew
Similar films for Murder on the Orient Express
Murder on the Orient Express 7.0
Murder on the Orient Express (2017)
Strangers on a Train 8.1
Strangers on a Train (1951)
Child's Play 6.1
Child's Play (1972)
Jellyfish 7.2
Jellyfish (2007)
Dead Man's Folly 5.9
Dead Man's Folly (1985)
The Mirror Crack'd 6.2
The Mirror Crack'd (1980)
The Great Train Robbery 6.9
The Great Train Robbery (1979)
Death on the Nile 7.3
Death on the Nile (1978)
Murder by Death 7.3
Murder by Death (1976)
The Appointment 6.1
The Appointment (1969)
The Pink Panther 7.1
The Pink Panther (1963)
And Then There Were None 7.4
And Then There Were None (1945)

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Foscarelli Hey, what are you reading, Mister Beddoes?
Beddoes I am reading "Love's Captive," by Mrs. Arabella Richardson.
Foscarelli Is it about sex?
Beddoes No, it's about 10:30, Mister Foscarelli.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more