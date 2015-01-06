Menu
Poster of The Wedding Ringer
6.6 IMDb Rating: 6.6
The Wedding Ringer

The Wedding Ringer

The Wedding Ringer 18+
Synopsis

Two weeks shy of his wedding, a socially awkward guy enters into a charade by hiring the owner of a company that provides best men for grooms in need.
The Wedding Ringer - trailer in russian
The Wedding Ringer  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2015
Online premiere 30 January 2015
World premiere 6 January 2015
Release date
14 January 2015 Russia WDSSPR 18+
12 February 2015 Australia
12 March 2015 Austria
26 March 2015 Brazil
16 January 2015 Bulgaria
26 March 2015 Denmark
16 January 2015 Estonia
12 March 2015 Germany
20 February 2015 Great Britain
26 March 2015 Hungary 16
20 February 2015 Ireland
14 January 2015 Kazakhstan
26 February 2015 Portugal
8 May 2015 Spain
25 February 2015 Sweden
16 January 2015 USA
14 January 2015 Ukraine
MPAA R
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $79,799,880
Production LStar Capital, Miramax, Screen Gems
Also known as
The Wedding Ringer, Alquiler de padrinos, Die Trauzeugen AG, Bérhaverok, Çılgın Düğün, Dịch Vụ Trai Thuê, Dokonalý svědek s.r.o., Dokonalý svedok s.r.o., El gurú de las bodas, El guru de les bodes, Garçons d'Honneur Inc, Gospodar venčanja, Gospodar vjencanja, Isamees, Kā tikt pie vedēja?, Nuntasi de inchiriat, O Amigo do Peito, Pabroliu nuoma, Padrinhos Ltda., Polowanie na drużbów, Porocna prica, d.o.o., Shoshvin Le'Haskara, Témoin à louer, The Golden Tux, Un testimone in affitto, Ζητείται κουμπάρος, Весільний майстер, Кум под наем ООД, Шафер напрокат, ベストマン　シャイな花婿と壮大なる悪夢の2週間, 伴郎友沒友, 定制伴郎
Director
Jeremy Garelick
Cast
Kevin Hart
Kevin Hart
Josh Gad
Josh Gad
Kaley Cuoco
Kaley Cuoco
Alan Ritchson
Alan Ritchson
Nicky Whelan
Nicky Whelan
Similar films for The Wedding Ringer
Death at a Funeral 5.8
Death at a Funeral (2010)
Night School 5.8
Night School (2018)
Central Intelligence 7.0
Central Intelligence (2016)
Authors Anonymous 4.4
Authors Anonymous (2014)
Me Time 5.0
Me Time (2022)
Get Hard 6.6
Get Hard (2015)
Think Like a Man 7.4
Think Like a Man (2012)
About Last Night 6.4
About Last Night (2014)
Ride Along 6.5
Ride Along (2014)
The Man from Toronto 5.9
The Man from Toronto (2022)
The Upside 7.1
The Upside (2018)
Ride Along 2 6.3
Ride Along 2 (2016)
Best Wedding Comedies Best Wedding Comedies

6.6 IMDb
Film Trailers
The Wedding Ringer - trailer in russian
The Wedding Ringer Trailer in russian
The Wedding Ringer - international trailer
The Wedding Ringer International trailer
