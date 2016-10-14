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Poster of Ozzy
5.6
Ozzy - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Ozzy
5.6

Ozzy

, 2016
Run Ozzy Run
USA / Family, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Ozzy
5.6
Ozzy - Dubbed trailer
Ozzy  Dubbed trailer

Synopsis

When his family goes on vacation, a young dog finds himself at a dog prison where he must escape with the help of his new friends.

Cast

Guillermo Romero
Ozzy
Dani Rovira
Fronky
José Mota
Vito
Michelle Jenner
Michelle Jenner
Paula
Carlos Areces
Carlos Areces
Mr. Robbins
Fernando Tejero
Radar
Luis Bajo
Chester
Héctor Cantolla
Grunt
Juan Fernández Mejías
Decker
Elsa Pataky
Elsa Pataky
Maddie
Director Alberto Rodriguez, Chris Wedge, Alberto Rodríguez
Writer Juan Ramón Ruiz de Somavía
Composer Fernando Velázquez
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2016
Online premiere 5 January 2017
World premiere 14 October 2016
Release date
3 November 2016 Russia Вольга 0+
3 November 2016 Belarus
21 April 2017 Brazil
9 December 2016 Estonia
12 July 2017 France
21 October 2016 Great Britain PG
24 November 2016 Greece
3 November 2016 Kazakhstan
4 November 2016 Lithuania V
3 March 2017 Poland
12 January 2017 Portugal
16 February 2017 South Korea
14 October 2016 Spain
21 April 2017 USA
3 November 2016 Ukraine
MPAA G
Worldwide Gross $14,005,298
Production Arcadia Motion Pictures, BD Animation, Capitán Araña
Also known as
Ozzy, Rápido y peludo, Ozzy: Rápido y peludo, Állati nagy szökés, As Aventuras de Ozzy, Didysis sunu pabegimas, Ein Held auf vier Pfoten, Ozijs un lielā bēgšana, Ozzy - Cucciolo coraggioso, Ozzy - Fast & Furry, Ozzy - Marea evadare, Ozzy Cucciolo Coraggioso, Ozzy paneb plehku, Ozzy ve'ha'nevikha ha'gdola, Ozzy, la grande évasion, Ozzy, rápido y peludo, Ozzy: Rápido e Peludo, Ozzy: The Fast & the Furries, Ozzy: The Great Furscape, Tüylü Kaçak, Τρεχάτε ποδαράκια μου, Большой собачий побег, Велика втеча, ドッグス！ ～オジーの大冒険～, 奥兹, 狗狗的疯狂假期, Ozzy - Rapido y Peludo, Ozzy: Fast & Furry, ドッグス! オジーの大冒険, The Adventures of Ozzy, אודי והנביחה הגדולה

Film rating

5.6
Rate 21 votes
5.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3518 In the Family genre  350 In the Comedy genre  977 In films of USA  2064 In films of 2016  158
Updated 25 February 2026

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Ozzy - Dubbed trailer
Ozzy Dubbed trailer
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