Cast
Cast and Crew
Writer
Oleg Kuvayev
Composer
Tuomas Kantelinen
Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 50 minutes
Production year
2014
World premiere
16 April 2015
Release date
|16 April 2015
|Russia
| Вольга
|12+
|16 April 2015
|Belarus
|
|
|16 April 2015
|Kazakhstan
|
|
|19 May 2015
|USA
|
|
|16 April 2015
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$1,330,063
Production
Andreevsky Flag Film Company
Also known as
Territoriya, Territory, Le territoire, Territoorium, Territory - L'oro dei ghiacci, Terytorium, The Territory, Территория