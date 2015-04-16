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Poster of Territory
7.1
Territory - Trailer
Kinoafisha Films Territory
7.1

Territory

, 2014
Territoriya
Russia / Drama, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Territory
7.1
Territory - Trailer
Territory  Trailer

Cast

Grigoriy Dobrygin
Grigoriy Dobrygin
Baklakov
Konstantin Lavronenko
Konstantin Lavronenko
Chinkov
Egor Beroev
Egor Beroev
Mongolov
Yevgeni Tsyganov
Yevgeni Tsyganov
Gurin
Vladislav Abashin
Vladislav Abashin
Apryatin
Kseniya Kutepova
Kseniya Kutepova
Sergushova
Andrey Nazimov
Andrey Nazimov
Malysh
Olga Krasko
Olga Krasko
Lyuda Gollivud
Pyotr Fyodorov
Pyotr Fyodorov
Dyadya Kostya
Konstantin Shelestun
Konstantin Shelestun
Kutsenko
Director Aleksandr Melnik
Writer Oleg Kuvayev
Composer Tuomas Kantelinen
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 50 minutes
Production year 2014
World premiere 16 April 2015
Release date
16 April 2015 Russia Вольга 12+
16 April 2015 Belarus
16 April 2015 Kazakhstan
19 May 2015 USA
16 April 2015 Ukraine
Worldwide Gross $1,330,063
Production Andreevsky Flag Film Company
Also known as
Territoriya, Territory, Le territoire, Territoorium, Territory - L'oro dei ghiacci, Terytorium, The Territory, Территория

Film rating

7.1
Rate 41 votes
6.3 IMDb
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In overall ranking  1793 In the Drama genre  798 In the Adventure genre  377 In films of Russia  161 In films of 2014  40

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