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Nikita Kukushkin
Nikita Kukushkin Nikita Kukushkin
Kinoafisha Persons Nikita Kukushkin

Nikita Kukushkin

Nikita Kukushkin

Date of Birth
14 November 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero

Popular Films

Rastorguev 7.7
Rastorguev (2021)
Captain Volkonogov Escaped 7.3
Captain Volkonogov Escaped (2021)
The Method 7.2
The Method (2015)

Filmography

Caught Stealing 6.7
Caught Stealing Caught Stealing
Comedy 2025, USA
Watch trailer
Krasivo
Krasivo
Documentary 2023, Russia
Olive i roboty 6.2
Olive i roboty
Comedy, Sci-Fi 2023, Russia
Identifikaciya 6.9
Identifikaciya
Drama, Detective 2022, Russia
Karamora 6.2
Karamora
Mystery, Thriller 2022, Russia
Captain Volkonogov Escaped 7.3
Captain Volkonogov Escaped Kapitan Volkonogov bezhal
Thriller, Drama 2021, Russia / Estonia / France
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Rastorguev 7.7
Rastorguev Rastorguev
Documentary 2021, Russia
Alisa 4.4
Alisa
Comedy 2020, Russia
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