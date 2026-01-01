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Nikita Kukushkin
Nikita Kukushkin
Kinoafisha
Persons
Nikita Kukushkin
Nikita Kukushkin
Nikita Kukushkin
Date of Birth
14 November 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Thriller hero
Popular Films
7.7
Rastorguev
(2021)
7.3
Captain Volkonogov Escaped
(2021)
7.2
The Method
(2015)
Filmography
6.7
Caught Stealing
Caught Stealing
Comedy
2025, USA
Watch trailer
Krasivo
Documentary
2023, Russia
6.2
Olive i roboty
Comedy, Sci-Fi
2023, Russia
6.9
Identifikaciya
Drama, Detective
2022, Russia
6.2
Karamora
Mystery, Thriller
2022, Russia
7.3
Captain Volkonogov Escaped
Kapitan Volkonogov bezhal
Thriller, Drama
2021, Russia / Estonia / France
Watch trailer
7.7
Rastorguev
Rastorguev
Documentary
2021, Russia
4.4
Alisa
Comedy
2020, Russia
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