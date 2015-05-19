Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mustang
7.7
Mustang - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Mustang
7.7

Mustang

, 2015
Mustang
France, Germany, Turkey, Qatar / Drama / 18+
Trailers
Poster of Mustang
7.7
Mustang - Dubbed trailer
Mustang  Dubbed trailer

Synopsis

When five orphan girls are seen innocently playing with boys on a beach, their scandalized conservative guardians confine them while forced marriages are arranged.

Cast

Günes Sensoy
Lale
Elit İşcan
Ece
Nihal G. Koldaş
The Grandmother
Ayberk Pekcan
Erol
Burak Yiğit
Yasin
Doga Zeynep Doguslu
Nur
Tugba Sunguroglu
Selma
Ilayda Akdogan
Ilayda Akdogan
Sonay
Bahar Kerimoglu
Dilek
Erol Afşin
Erol Afşin
Osman
Director Deniz Gamze Ergüven
Writer Alice Winocour, Deniz Gamze Ergüven
Composer Warren Ellis
Cast and Crew

Film details

Country France / Germany / Turkey / Qatar
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2015
Online premiere 12 September 2015
World premiere 19 May 2015
Release date
15 October 2015 Russia Arthouse 12+
14 January 2016 Argentina
23 June 2016 Australia
23 March 2016 Austria 12
15 October 2015 Belarus
12 August 2015 Belgium
25 February 2016 Bolivia
13 November 2015 Brazil
7 October 2016 Bulgaria
17 June 2015 Canada 14A
25 February 2016 Chile
31 December 2015 Colombia
31 March 2016 Denmark
22 January 2016 Estonia
1 April 2016 Finland
17 June 2015 France
25 February 2016 Germany
13 May 2016 Great Britain
10 December 2015 Greece
28 April 2016 Hong Kong
20 January 2016 Hungary 16
13 May 2016 Ireland 15
17 September 2015 Israel
29 October 2015 Italy
11 June 2016 Japan G
15 October 2015 Kazakhstan
9 November 2015 Latvia
5 February 2016 Mexico
1 October 2015 Netherlands
26 February 2016 Norway
8 April 2016 Poland
18 February 2016 Portugal M/12
1 January 2016 Romania
17 March 2016 South Korea 15
11 March 2016 Spain
4 March 2016 Sweden 15
18 February 2016 Switzerland 12
25 March 2016 Taiwan
23 October 2015 Turkey
20 November 2015 USA
15 October 2015 Ukraine
14 January 2016 Uruguay
29 April 2016 Venezuela
MPAA PG-13
Budget €1,300,000
Worldwide Gross $5,274,664
Production CG Cinéma, Vistamar Filmproduktion, Uhlandfilm
Also known as
Mustang, Mustang: Belleza salvaje, Мустанг, Cinco Graças, Mustang - belleza salvaje, Mustanges, Mustangs, Mustanq, Yeladot pere, Ατίθασες, मस्तांग, 少女離家記, 裸足の季節, 野马, 锁不住的青春, 무스탕: 랄리의 여름

Film rating

7.7
Rate 15 votes
7.6 IMDb
Write review

Film Trailers

All trailers
Mustang - Dubbed trailer
Mustang Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Mustang
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Mustang

Corrections Class
Corrections Class Drama
2014, Russia
6.0
The Chorus
The Chorus Romantic, Drama, Musical
2004, France
6.0
Aftersun
Aftersun Drama
2022, Great Britain / USA
7.0
The Mustang
The Mustang Drama
2019, France / USA
6.0
Bram Fischer
Bram Fischer Biography, Drama
2017, Netherlands / South Africa
7.0
Jim: The James Foley Story
Jim: The James Foley Story Documentary
2016, USA
7.0
I, Daniel Blake
I, Daniel Blake Drama
2016, Great Britain / France
7.0
Toni Erdmann
Toni Erdmann Drama, Comedy
2016, Germany
7.0
Son of Saul
Son of Saul Thriller, History, Drama
2015, Hungary
7.0
Timbuktu
Timbuktu Drama
2014, France / Mauritania
6.0
Mommy
Mommy Drama
2014, Canada
7.0
Winter Sleep
Winter Sleep Drama
2014, Turkey / Germany / France
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more