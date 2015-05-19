Film details
Country
France / Germany / Turkey / Qatar
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2015
Online premiere
12 September 2015
World premiere
19 May 2015
Release date
|15 October 2015
|Russia
| Arthouse
|12+
|14 January 2016
|Argentina
|
|
|23 June 2016
|Australia
|
|
|23 March 2016
|Austria
|
|12
|15 October 2015
|Belarus
|
|
|12 August 2015
|Belgium
|
|
|25 February 2016
|Bolivia
|
|
|13 November 2015
|Brazil
|
|
|7 October 2016
|Bulgaria
|
|
|17 June 2015
|Canada
|
|14A
|25 February 2016
|Chile
|
|
|31 December 2015
|Colombia
|
|
|31 March 2016
|Denmark
|
|
|22 January 2016
|Estonia
|
|
|1 April 2016
|Finland
|
|
|17 June 2015
|France
|
|
|25 February 2016
|Germany
|
|
|13 May 2016
|Great Britain
|
|
|10 December 2015
|Greece
|
|
|28 April 2016
|Hong Kong
|
|
|20 January 2016
|Hungary
|
|16
|13 May 2016
|Ireland
|
|15
|17 September 2015
|Israel
|
|
|29 October 2015
|Italy
|
|
|11 June 2016
|Japan
|
|G
|15 October 2015
|Kazakhstan
|
|
|9 November 2015
|Latvia
|
|
|5 February 2016
|Mexico
|
|
|1 October 2015
|Netherlands
|
|
|26 February 2016
|Norway
|
|
|8 April 2016
|Poland
|
|
|18 February 2016
|Portugal
|
|M/12
|1 January 2016
|Romania
|
|
|17 March 2016
|South Korea
|
|15
|11 March 2016
|Spain
|
|
|4 March 2016
|Sweden
|
|15
|18 February 2016
|Switzerland
|
|12
|25 March 2016
|Taiwan
|
|
|23 October 2015
|Turkey
|
|
|20 November 2015
|USA
|
|
|15 October 2015
|Ukraine
|
|
|14 January 2016
|Uruguay
|
|
|29 April 2016
|Venezuela
|
|
MPAA
PG-13
Budget
€1,300,000
Worldwide Gross
$5,274,664
Production
CG Cinéma, Vistamar Filmproduktion, Uhlandfilm
Also known as
Mustang, Mustang: Belleza salvaje, Мустанг, Cinco Graças, Mustang - belleza salvaje, Mustanges, Mustangs, Mustanq, Yeladot pere, Ατίθασες, मस्तांग, 少女離家記, 裸足の季節, 野马, 锁不住的青春, 무스탕: 랄리의 여름