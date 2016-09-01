Menu
Poster of The 9th Life of Louis Drax
6.8 IMDb Rating: 6.3
The 9th Life of Louis Drax

The 9th Life of Louis Drax

The 9th Life of Louis Drax 18+
Synopsis

A psychologist who begins working with a young boy who has suffered a near-fatal fall finds himself drawn into a mystery that tests the boundaries of fantasy and reality.
The 9th Life of Louis Drax - trailer in russian
The 9th Life of Louis Drax  trailer in russian
Country USA / Great Britain / Canada
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2015
Online premiere 16 March 2017
World premiere 1 September 2016
Release date
1 September 2016 Russia Парадиз 18+
1 September 2016 Belarus
20 October 2016 Brazil
23 September 2016 Estonia
11 May 2017 Greece
2 September 2016 Ireland
1 September 2016 Kazakhstan
2 September 2016 Lithuania N-16
15 March 2017 Netherlands
7 September 2017 South Korea
23 June 2017 Turkey
1 September 2016 USA
29 September 2016 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $584,723
Production Brightlight Pictures, Blank Tape, Blank Tape Productions
Also known as
The 9th Life of Louis Drax, La resurección de Louis Drax, 9. življenje Louisa Draxa, 9. Život Louisa Draxa, 9. życie Louisa Draxa, A Nona Vida de Louis Drax, Cea de-a 9-a viata a lui Louis Drax, Das 9. Leben des Louis Drax, Deveti život Luja Draksa, Dokuzuncu Hayat, La 9ª vida de Louis Drax, La 9e vie de Louis Drax, La maldición de Louis Drax, La resurrección de Louis Drax, Las 9 vidas de Drax, Louis Drax kilencedik élete, Louis Draxi üheksas elu, Luī Dreksa devītā dzīve, Luiso Drakso devintasis gyvenimas, Nio liv, O Misterioso Louis Drax, Supernatural, The Ninth Life of Louis Drax, Η 9η ζωή του Λουί Ντραξ, Дев'яте життя Луї Дракса, Девятая жизнь Луи Дракса, ルイの9番目の人生, 路易·德拉克斯的第九条命, 路易的第9條命, 路易的第九条命
Director
Alexandre Aja
Alexandre Aja
Cast
Jamie Dornan
Jamie Dornan
Sarah Gadon
Sarah Gadon
Aaron Paul
Aaron Paul
Molly Parker
Molly Parker
Barbara Hershey
Barbara Hershey
Similar films for The 9th Life of Louis Drax
The Lovely Bones 7.0
The Lovely Bones (2009)
Awake 7.0
Awake (2007)
Horns 6.8
Horns (2013)
Endings, Beginnings 5.8
Endings, Beginnings (2020)
Untogether 5.1
Untogether (2018)
My Dinner with Hervé 6.9
My Dinner with Hervé (2018)
Manhattan Night 6.1
Manhattan Night (2016)
Flying Home 6.1
Flying Home (2014)
Corrections Class 6.0
Corrections Class (2014)
Loosies 6.6
Loosies (2011)
Mini's First Time 6.1
Mini's First Time (2006)
Nine Bullets 5.8
Nine Bullets (2022)
Films about Children
Psychological Thriller Movies

6.8
17 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Юрий 1 September 2016, 20:04
Большой шаг вперед режиссера Александра Ажа, который после серии стандартных фильмов ужасов (но не лишенных узнаваемого режиссерского почерка), без… Read more…
The 9th Life of Louis Drax - trailer in russian
The 9th Life of Louis Drax Trailer in russian
The 9th Life of Louis Drax - trailer
The 9th Life of Louis Drax Trailer
soundtrack The 9th Life of Louis Drax
