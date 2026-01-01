Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mariya Poezzhaeva
Mariya Poezzhaeva Mariya Poezzhaeva
Kinoafisha Persons Mariya Poezzhaeva

Mariya Poezzhaeva

Mariya Poezzhaeva

Date of Birth
3 March 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Fantasy heroine

Popular Films

Inseparable 7.2
Inseparable (2013)
He's a Dragon 6.8
He's a Dragon (2015)
Krizis nezhnogo vozrasta 6.3
Krizis nezhnogo vozrasta (2016)

Filmography

Genre
Year
VMayakovsky 6.1
VMayakovsky VMayakovskiy
Biography, Drama 2017, Russia
Watch trailer
Krizis nezhnogo vozrasta 6.3
Krizis nezhnogo vozrasta
Drama, Comedy, Romantic 2016, Russia
He's a Dragon 6.8
He's a Dragon On - drakon
Fantasy, Drama, Romantic 2015, Russia
Watch trailer
Corrections Class 6
Corrections Class Klass korrektsii
Drama 2014, Russia
Watch trailer
Smaylik 4.9
Smaylik Smaylik
Romantic 2014, Russia
Watch trailer
Inseparable 7.2
Inseparable
Drama, Romantic 2013, Ukraine
Proshlym letom v Chulimske 4.9
Proshlym letom v Chulimske Proshlym letom v Chulimske
Drama 2013, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more