Mariya Poezzhaeva
Mariya Poezzhaeva
Mariya Poezzhaeva
Date of Birth
3 March 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Fantasy heroine
Popular Films
7.2
Inseparable
(2013)
6.8
He's a Dragon
(2015)
6.3
Krizis nezhnogo vozrasta
(2016)
Filmography
Genre
All
Biography
Comedy
Drama
Fantasy
Romantic
Year
All
2017
2016
2015
2014
2013
All
7
Films
5
TV Shows
2
Actress
7
6.1
VMayakovsky
VMayakovskiy
Biography, Drama
2017, Russia
Watch trailer
6.3
Krizis nezhnogo vozrasta
Drama, Comedy, Romantic
2016, Russia
6.8
He's a Dragon
On - drakon
Fantasy, Drama, Romantic
2015, Russia
Watch trailer
6
Corrections Class
Klass korrektsii
Drama
2014, Russia
Watch trailer
4.9
Smaylik
Smaylik
Romantic
2014, Russia
Watch trailer
7.2
Inseparable
Drama, Romantic
2013, Ukraine
4.9
Proshlym letom v Chulimske
Proshlym letom v Chulimske
Drama
2013, Russia
