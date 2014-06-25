Cast
Cast and Crew
Composer
Alexei Aigui, Oleg Chubykin
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2015
Online premiere
3 May 2016
World premiere
25 June 2014
Release date
|25 June 2014
|Russia
| Централ Партнершип
|18+
|5 November 2015
|Belarus
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|5 November 2015
|Kazakhstan
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|24 December 2014
|USA
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|5 November 2015
|Ukraine
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Worldwide Gross
$476,015
Production
Sreda
Also known as
Sarancha, Locust, Heupferde, Rändtirts, Сарана, Саранча, 愛の囚人, 蝗虫, Sarancha Locust