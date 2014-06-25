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Poster of Locust
5.1
Locust - Trailer
Kinoafisha Films Locust
5.1

Locust

, 2015
Sarancha
Russia / Thriller / 18+
Trailers
Poster of Locust
5.1
Locust - Trailer
Locust  Trailer

Cast

Paulina Andreyeva
Paulina Andreyeva
Lera
Pyotr Fyodorov
Pyotr Fyodorov
Artyom
Ekaterina Volkova
Ekaterina Volkova
Evgeniya Dmitrieva
Evgeniya Dmitrieva
Aleksey Gorbunov
Aleksey Gorbunov
Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Maksim Pinsker
Valentin Cheremin, otets Leri
Aleksandr Molochnikov
Aleksandr Molochnikov
Max
Anastasiya Akatova
Anastasiya Akatova
Yana
Dmitry Shevchenko
Dmitry Shevchenko
Sergey Frolov
Anton Sergeevich
Beso Gataev
Beso Gataev
Ruslan
Director Egor Baranov
Writer Oleg Malovichko
Composer Alexei Aigui, Oleg Chubykin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2015
Online premiere 3 May 2016
World premiere 25 June 2014
Release date
25 June 2014 Russia Централ Партнершип 18+
5 November 2015 Belarus
5 November 2015 Kazakhstan
24 December 2014 USA
5 November 2015 Ukraine
Worldwide Gross $476,015
Production Sreda
Also known as
Sarancha, Locust, Heupferde, Rändtirts, Сарана, Саранча, 愛の囚人, 蝗虫, Sarancha Locust

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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Locust - Trailer
Locust Trailer
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