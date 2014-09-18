Cast
Cast and Crew
Writer
Pavel Karnaukhov
Composer
Dimitiry Kozinets, Vasya Oblomov, Vasya Oblomov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2014
World premiere
18 September 2014
Release date
|18 September 2014
|Russia
| WDSSPR
|18+
|18 September 2014
|Belarus
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|18 September 2014
|Kazakhstan
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|10 October 2014
|USA
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|18 September 2014
|Ukraine
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Budget
$2,000,000
Worldwide Gross
$4,785,667
Production
Enjoy Movies
Also known as
Korporativ, Корпоратив, Firmapidu, Korporatīvā iedzeršana