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Poster of Korporativ
3.2
Korporativ - Trailer 2
Kinoafisha Films Korporativ
3.2

Korporativ

, 2014
Korporativ
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Korporativ
3.2
Korporativ - Trailer 2
Korporativ  Trailer 2

Cast

Nikolay Naumov
Nikolay Naumov
Igor
Kseniya Sobchak
Kseniya Sobchak
Maksim Vitorgan
Maksim Vitorgan
Miroslava Karpovich
Miroslava Karpovich
Vladimir Tolokonnikov
Vladimir Tolokonnikov
Andrey Fedortsov
Andrey Fedortsov
Vasya Oblomov
Roman Yunusov
Roman Yunusov
Slava
Sergey Belogolovtsev
Sergey Belogolovtsev
Natalya Medvedeva
Natalya Medvedeva
Marina Fedunkiv
Marina Fedunkiv
Elizaveta Arzamasova
Elizaveta Arzamasova
Director Oleg Asadulin
Writer Pavel Karnaukhov
Composer Dimitiry Kozinets, Vasya Oblomov, Vasya Oblomov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2014
World premiere 18 September 2014
Release date
18 September 2014 Russia WDSSPR 18+
18 September 2014 Belarus
18 September 2014 Kazakhstan
10 October 2014 USA
18 September 2014 Ukraine
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $4,785,667
Production Enjoy Movies
Also known as
Korporativ, Корпоратив, Firmapidu, Korporatīvā iedzeršana

Film rating

3.2
Rate 21 votes
2.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3992 In the Comedy genre  1137 In films of Russia  779 In films of 2014  100

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Korporativ - Trailer 2
Korporativ Trailer 2
Korporativ - Trailer
Korporativ Trailer
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