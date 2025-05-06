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Poster of Koshachiy vals
4.8
Kinoafisha Films Koshachiy vals
4.8

Koshachiy vals

, 2006
Koshachiy vals
Russia / Comedy / 18+
Poster of Koshachiy vals
4.8

Cast

Mariya Shalayeva
Mariya Shalayeva
Maksim Averin
Maksim Averin
Murz
Olga Tumaykina
Olga Tumaykina
Dmitry Arosev
Marina Orel
Marina Orel
Alisa
Sergey Frolov
Sergey Frolov
Maksim Lvovich
Maksim Vitorgan
Maksim Vitorgan
Lev
Sergey Medvedev
Sergey Medvedev
Amet-Khan Magomedov
Director Vardan Hakobyan
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2006
Production Telekompaniya Tvist
Also known as
Koshachiy vals, Кошачий вальс

Film rating

4.8
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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