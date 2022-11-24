Cast
Lusia Chebotina
Chlen zhyuri
Svyatoslav Savchenko
Radiovedushchiy
Cast and Crew
Writer
Konstantin Trofimov
Composer
DJ Gruv
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2022
World premiere
24 November 2022
Release date
|24 November 2022
|Russia
| КароПрокат
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|24 November 2022
|Azerbaijan
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|16+
|24 November 2022
|Kazakhstan
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|16+
|24 November 2022
|Kyrgyzstan
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|16+
|24 November 2022
|Uzbekistan
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|16+
Budget
50,000,000 RUR
Worldwide Gross
$489,776
Production
Mego Distribution, Cinema-Service
Also known as
Chestniy razvod 2, Честный развод 2, Chestnyy Razvod 2