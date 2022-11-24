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Poster of Chestniy razvod 2
6.7
Chestniy razvod 2 - Trailer
Kinoafisha Films Chestniy razvod 2
6.7

Chestniy razvod 2

, 2022
Chestniy razvod 2
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Chestniy razvod 2
6.7
Chestniy razvod 2 - Trailer
Chestniy razvod 2  Trailer

Cast

Alexander Robak
Alexander Robak
Gena
Agata Muceniece
Agata Muceniece
Milana
Irina Bezryadnova
Irina Bezryadnova
Zhanna
Olga Tumaykina
Olga Tumaykina
Zhenshchina detskogo doma
Andrey Pynzaru
Andrey Pynzaru
Okhrannik
Marusya Klimova
Marusya Klimova
Prostitutka
Maksim Maltsev
Prokuror
Dzhemal Tetruashvili
Dzhemal Tetruashvili
Prodyuser-rezhisser
Sergei Mezentsev
Sergei Mezentsev
Chlen zhyuri
Lusia Chebotina
Chlen zhyuri
Lusia Chebotina
Lusia Chebotina
Chlen zhyuri
Svyatoslav Savchenko
Radiovedushchiy
Director Oleg Asadulin, Ivan Kulnev
Writer Konstantin Trofimov
Composer DJ Gruv
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2022
World premiere 24 November 2022
Release date
24 November 2022 Russia КароПрокат
24 November 2022 Azerbaijan 16+
24 November 2022 Kazakhstan 16+
24 November 2022 Kyrgyzstan 16+
24 November 2022 Uzbekistan 16+
Budget 50,000,000 RUR
Worldwide Gross $489,776
Production Mego Distribution, Cinema-Service
Also known as
Chestniy razvod 2, Честный развод 2, Chestnyy Razvod 2

Film rating

6.7
Rate 13 votes
5.3 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 25 February 2026

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Chestniy razvod 2 - Trailer
Chestniy razvod 2 Trailer
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