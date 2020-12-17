Cast
Dmitry Krasilnikov
Andryusha
Cast and Crew
Writer
Anastasiya Fionina, Denis Shenin, Dmitriy Kovalyov, Vladimir Morozov
Composer
Anton Zavyalov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2020
World premiere
17 December 2020
Budget
$1,531,684
Worldwide Gross
$1,554,305
Production
Good Story Media
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