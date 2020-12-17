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Poster of Realnye patsany protiv zombi
4.4
Realnye patsany protiv zombi - Trailer
Kinoafisha Films Realnye patsany protiv zombi
4.4

Realnye patsany protiv zombi

, 2020
Realnye patsany protiv zombi
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Realnye patsany protiv zombi
4.4
Realnye patsany protiv zombi - Trailer
Realnye patsany protiv zombi  Trailer

Cast

Nikolay Naumov
Nikolay Naumov
Kolyan
Zoya Berber
Zoya Berber
Lera
Valentina Mazunina
Valentina Mazunina
Valya
Stanislav Teleshev
Stanislav Teleshev
Edik
Marina Fedunkiv
Marina Fedunkiv
Kolyan's Mother
Igor Oznobishin
Igor Oznobishin
Policeman
Vladimir Selivanov
Vladimir Selivanov
Vovan Selivanov
Anton Bogdanov
Anton Bogdanov
Mariia Skornytska
Mariia Skornytska
Mashka
Armen Bezhanyan
Armen
Dmitry Krasilnikov
Andryusha
Director Zhanna Kadnikova
Writer Anastasiya Fionina, Denis Shenin, Dmitriy Kovalyov, Vladimir Morozov
Composer Anton Zavyalov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2020
World premiere 17 December 2020
Release date
17 December 2020 Russia КароПрокат 16+
Budget $1,531,684
Worldwide Gross $1,554,305
Production Good Story Media
Also known as
Realnye patsany protiv zombi, Реальные пацаны против зомби, Realnie patsany protiv vsekh, Realnye patsany. Zombi ne za gorami, Пацаны VS Зомби, Реальные пацаны. Зомби не за горами

Film rating

4.4
Rate 12 votes
4.5 IMDb
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Realnye patsany protiv zombi - Trailer
Realnye patsany protiv zombi Trailer
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