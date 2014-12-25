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8 First Dates Comedy
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6.0
8 Best Dates Romantic, Comedy
2015, Russia
4.0
Love in Vegas Comedy
2013, Russia
5.0
Love in the Big City 2 Comedy
2010, Russia
6.0
Love in the Big City Romantic, Comedy
2008, Russia
6.0
Office Romance. Our Time Comedy, Drama
2011, Russia
5.0
Ya, Ty, Vin, Vona Comedy, Romantic
2018, Ukraine
5.0
In Motion Romantic
2002, Russia
7.0
Sisters Action, Drama
2001, Russia
7.0
Night Shift Comedy
2018, Russia
6.0
Rzhevskiy protiv Napoleona Comedy
2011, Russia / Ukraine
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Prababushka legkogo povedeniya. Nachalo Comedy
2021, Russia
4.0