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Poster of 8 New Dates
5.5
8 New Dates - Trailer
Kinoafisha Films 8 New Dates
5.5

8 New Dates

, 2014
8 novykh svidaniy
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of 8 New Dates
5.5
8 New Dates - Trailer
8 New Dates  Trailer

Cast

Oksana Akinshina
Oksana Akinshina
Vera
Volodymyr Zelenskyy
Volodymyr Zelenskyy
Mikhail Galustyan
Mikhail Galustyan
Timur
Polina Maksimova
Polina Maksimova
Sergey Shnurov
Sergey Shnurov
Viktor Vasilyev
Viktor Vasilyev
Sabina Akhmedova
Sabina Akhmedova
Karina
Nadezhda Azorkina
Nadezhda Azorkina
Prodavshchitsa
Sergey Barkovsky
Sergey Barkovsky
Doktor
Sergey Barkovsky
Sergey Belyayev
Sergey Belyayev
Test
Oleg Durygin
Director Marius Vaysberg
Writer Aleksandr Bragin, Yekaterina Gordetskaya, Ekaterina Gordetskaya, Dmitriy Grigorenko, Yuriy Kostyuk
Composer Brian S. Carr
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2014
World premiere 25 December 2014
Release date
1 January 2015 Russia Централ Партнершип 12+
1 January 2015 Belarus
1 January 2015 Kazakhstan
15 January 2015 USA
1 January 2015 Ukraine
Budget $2,300,000
Worldwide Gross $7,752,894
Production Kvartal 95 Studio
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8 novykh svidaniy, 8 New Dates, 8 jauni randiņi, 8 nauji pasimatymai, 8 nowych randek, 8 uut kohtumist, 8 нoвых свиданий, 8 нови срещи, 8 нових побачень, Eight New Dates, Восемь новых свиданий, Вісім нових побачень, 8 novykh pobachen

Film rating

5.5
Rate 31 votes
5.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3593 In the Comedy genre  1008 In films of Russia  622 In films of 2014  87

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