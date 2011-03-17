Menu
5.6
Office Romance. Our Time

Office Romance. Our Time

Sluzhebnyy roman. Nashe vremya 18+
Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
World premiere 17 March 2011
Release date
17 March 2011 Russia UPI 16+
17 March 2011 Belarus
17 March 2011 Kazakhstan
11 November 2011 USA
17 March 2011 Ukraine
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $14,823,830
Production Leopolis
Also known as
Sluzhebnyy roman. Nashe vremya, Armastus tööpostil tänapäeval, Dienesta romāns. Mūsdienas, Office Romance. Present Day, Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai, Службовий роман. Наш час, Служебный роман. Наше время
Director
Sarik Andreasyan
Sarik Andreasyan
Cast
Svetlana Khodchenkova
Svetlana Khodchenkova
Volodymyr Zelenskyy
Volodymyr Zelenskyy
Marat Basharov
Marat Basharov
Anastasiya Zavorotnyuk
Anastasiya Zavorotnyuk
Pavel Volya
Pavel Volya
Cast and Crew
5.6
4.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3434
rodney 2 April 2015, 12:51
Мне совсем не понравилось. Просто фигня какая-то. Полнейший бред и говорить нечего. Актеры, может быть, были только нормальные. Сюжетец какой-то… Read more…
limonchik 2 April 2015, 12:51
Какой ужасный, скучный фильм.
Это действительно шлак.
И это полностью заслуга режиссера и продюссеров, потому что сюжет фильма прекрасный, музыка… Read more…
Quotes
[first lines]
Narrator Welcome to an ordinary office of an ordinary Russian company. This is Alisa, and here's Mark. Mark and Alisa were employed on the same day. Both of them thought it was a good sign.
