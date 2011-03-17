Film Reviews rodney 2 April 2015, 12:51 Мне совсем не понравилось. Просто фигня какая-то. Полнейший бред и говорить нечего. Актеры, может быть, были только нормальные. Сюжетец какой-то… Read more… limonchik 2 April 2015, 12:51 Какой ужасный, скучный фильм. Это действительно шлак. И это полностью заслуга режиссера и продюссеров, потому что сюжет фильма прекрасный, музыка… Read more…
